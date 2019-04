Sa nomination s’inscrit dans le cadre du développement de l’une des plus importantes directions des investissements de Jupiter AM - les actions européennes – et permet de préparer dans les meilleures conditions les changements à venir au sein de cette équipe qui gère plus de 11 milliards d’euros.

Après une période de transition nécessaire, Mark deviendra le gérant principal de la Sicav Jupiter European Growth dont l’encours atteint 2,8 milliards d’euros et du Unit Trust correspondant qui compte 6,2 milliards d’euros. Avant la fin de l’année, Alexander Darwall, actuellement Responsable de la stratégie Jupiter European Growth et gérant de ces deux fonds, quittera ses fonctions pour se concentrer sur les investment trusts basés sur cette stratégie et les fonds dédiés institutionnels de long terme.

Mark Nichols dispose de 18 ans d’expérience dans le domaine des investissements en actions européennes, ayant débuté en 2001 au sein de l’équipe European Equities d’Invesco. Chez Columbia Threadneedle, Mark était co-gérant de la stratégie European Select avec 4,7 milliards d’euros d’encours et, auparavant, il était le gérant principal European Growth & Income de F&C (aujourd’hui BMO).

Avec la nomination de Mark Nichols, Jupiter a recruté non seulement un gérant très performant, mais aussi expérimenté dans la gestion de fonds à grande échelle. Son approche et son style de gestion active s’inscrivent dans la continuité de la culture d’investissement de Jupiter AM. Nous sommes impatients à l’idée d’accueillir Mark Nichols chez Jupiter AM plus tard cette année.

Stephen Pearson, CIO chez Jupiter AM déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir un gérant du calibre et avec l’expérience de Mark pour ce rôle essentiel au sein de notre équipe European Growth. Nous travaillons depuis un certain temps à l’élaboration d’un plan pour assurer la relève d’Alexander Darwall qui gère des fonds depuis plus de 18 ans chez Jupiter AM. Depuis qu’il est devenu Responsable de cette stratégie emblématique de Jupiter AM en 2001, Alexander a généré des rendements exceptionnels pour nos clients et a permis à cette stratégie de devenir le fonds le plus important du secteur. Il a également joué un rôle essentiel dans le développement des activités internationales de Jupiter AM grâce au lancement de la Sicav Jupiter European Growth en 2007. »

« Lorsqu’Alexander nous a indiqué qu’il souhaitait se concentrer sur les investment trusts et sur les fonds dédiés institutionnels, notre priorité a été d’assurer la continuité dans le process ainsi que la meilleure transition possible pour les clients de cette franchise. Nous avons noté chez Mark les qualités d’un investisseur bottom-up avec une expérience dans toute la gamme de capitalisation boursière en Europe et une approche fondée sur la conviction dans la construction de portefeuille. Nous sommes certains qu’il correspond à la culture de gestion active de Jupiter AM et qu’il contribuera au rendement record obtenu sur le long-terme par notre équipe European Growth. »

Alexander Darwall ajoute : « J’ai travaillé en étroite collaboration avec Stephen et l’équipe de Jupiter AM afin d’assurer la meilleure transition possible pour les clients de nos fonds à capital variable pendant que je cherchais à me concentrer sur les investment trusts et nos mandats institutionnels. Je m’engage pleinement à fournir dans les années à venir les meilleurs résultats d’investissement possibles à nos fidèles clients. Je suis enthousiaste à l’idée d’accueillir Mark chez Jupiter et je suis certain qu’il constituera un atout majeur pour l’équipe d’investissement. »