Vous connaissiez jusqu’à présent les speakeasy, ces bars cachés que l’on prend plaisir à découvrir au fond d’une cour ou via une porte secrète au fond d’un magasin ? Julien et Romain Trollet vous emmènent à la découverte du « Oh La La ! », leur dernier né : le premier bar-hôtel caché de Paris. Pour la genèse de cette nouvelle adresse place de la Bastille, les deux frères aux expertises complémentaires, se sont alliés à Extendam.

Imaginé par Julien Trollet, propriétaire de plusieurs bars à Paris ( Le Pile ou Face, le Mini Pong, le RPR…), et développé avec Romain Trollet, son frère hôtelier (Le Square Louvois, L’Héliopic, le Rocky Pop, Le Saint Alban Hôtel & Spa, l’Araucaria), le Oh La La ! proposera dans quelques jours bar à cocktails et chambres avec vue pour une nouvelle vision de l’art de vivre à la parisienne.

Original et branché au cœur d’un des quartiers bouillonnant de la capitale, « le Oh La La ! a été conçu comme une adresse en 3 actes : une adresse du matin où l’on aime prendre son petit déjeuner ou un café en début de journée, un bar à cocktails où se retrouver en soirée et un hôtel secret de 16 chambres, au-dessus du bar, chambres auxquelles on peut accéder par une porte dérobée dans une bibliothèque » expliquent Julien et Romain Trollet.

L’ambiance design chic du lieu est le fruit du travail de l’agence OTSO, fondée par les architectes Anna Leymergie et Lancelot Letellier.

« Nous avons le plaisir d’accompagner une nouvelle fois Romain Trollet, pour ce nouveau concept d’hôtel atypique excellement placé près de la place de la Bastille. Cet emplacement premium, la qualité du positionnement recherché ainsi que les expertises complémentaires de Julien et Romain Trollet, augurent un très bel avenir pour cet établissement d’un nouveau genre que nous avons hâte de voir vivre au cours des prochaines semaines », ajoutent Bertrand Pulles et Matthieu Chavanel d’Extendam.