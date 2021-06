L’Assemblée générale a par ailleurs élu Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de Candriam, en tant que président de la structure pour un mandat de deux ans, jusqu’en juin 2023. Peter Branner (APG Asset Management) est également élu vice-président.

Joseph Pinto a rejoint Natixis Investment Managers en tant que Global Chief Operating Officer (COO) en janvier 2020. Il supervise à ce titre les opérations commerciales internationales, les solutions, l’informatique et le numérique pour les gestionnaires d’investissement de Natixis. Joseph Pinto a commencé sa carrière en 1992 au Crédit Lyonnais, travaillant dans le domaine de la titrisation à New York avant de rejoindre Lehman Brothers à Londres dans la division Corporate Finance. Il a ensuite été chef de projet chez McKinsey & Cie à Paris entre 1998 et 2001, et directeur général adjoint et membre du conseil d’administration de la Banque Privée Fideuram Wargny de 2001 à 2006. Il rejoint AXA IM en 2007 en tant que responsable du développement commercial pour la France, l’Europe du Sud et le Moyen-Orient, pour ensuite prendre la direction du département des marchés et de la stratégie d’investissement en 2011 et devenir directeur général en 2014, également membre du conseil d’administration d’AXA IM. Joseph Pinto est diplômé de la Columbia Business School et titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Paris.

L’EFAMA est l’instance de représentation de l’industrie de la gestion d’actifs au niveau européen, pour toutes les questions relatives au secteur. Elle promeut l’ouverture et le bon fonctionnement des marchés de capitaux mondiaux et s’engage auprès des organismes internationaux de normalisation et des autorités compétentes des pays tiers sur un large éventail de questions. En tant qu’association professionnelle, son rôle est de promouvoir les intérêts de ses membres et de faire prendre conscience de l’importance des services et des solutions qu’ils fournissent.

« Nous nous réjouissons de l’élection de Joseph Pinto à cette fonction, dans une période déterminante pour notre industrie », déclare Tim Ryan, directeur général de Natixis IM. « Joseph mettra toute son énergie à nous représenter au sein de cette structure, et apporter des solutions aux grands défis auxquels est confronté le secteur de la gestion d’actifs, en particulier en Europe : l’enjeu de la durabilité des portefeuilles, l’adaptation aux évolutions réglementaires, des pressions croissantes sur les coûts. Il a tout mon soutien et toute ma confiance dans cette tâche. »