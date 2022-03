Cette nomination reflète le développement et l’engagement continu de Candriam d’offrir à ses clients des opportunités de gestion alternative et non liquide sur les marchés privés.

En décembre 2020, Candriam a annoncé un partenariat stratégique avec Kartesia, spécialiste européen de la dette privée, une opération qui faisait suite à l’acquisition de l’unité de multigestion alternative de Rothschild & Co. Europe en juillet 2020 et à une prise de participation dans Tristan Capital Partners, spécialiste de l’immobilier non coté européen, en 2018. Candriam collabore également étroitement avec les filiales de New York Life Investments pour offrir à sa clientèle institutionnelle un accès privilégié à leurs solutions dans l’immobilier non coté, le capital-investissement et la dette privée américains.

Dans ce rôle nouvellement créé, Jörg Allenspach aura pour mission d’accélérer le développement de l’offre globale de Candriam et de proposer aux clients une gamme complète de solutions d’investissement dans des actifs privés, notamment l’immobilier, le capital-investissement et la dette privée.

Jörg Allenspach reste responsable des activités de Candriam en Suisse, qui ont connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années, triplant ses encours à plus de 5 milliards de CHF sous gestion.

Renato Guerriero, Chief Sales & Distribution Officer de Candriam, a déclaré : « Les opportunités d’investissement sont en constante évolution et Candriam a fait le choix stratégique d’offrir à ses clients une gamme élargie de produits et de services dans le domaine de l’investissement dans les actifs privés. Notre objectif est de répondre aux besoins de nos clients de la manière la plus efficace, en assurant des interactions et des échanges de grande qualité à tous les niveaux de la relation. Jörg, qui possède une longue expérience dans ce domaine et qui a joué un rôle déterminant dans le développement de l’activité de Candriam en Suisse, est la personne idéale pour mener à bien nos projets sur ce segment très concurrentiel. »

Jörg Allenspach a ajouté : « Candriam est très bien positionné pour offrir à ses clients une gamme attractive et complète d’opportunités d’investissements dans les actifs privés. Candriam met l’accent sur l’impact et la durabilité et, en collaboration avec New York Life Investments, combine une approche d’investissement à long terme et de solides capacités en matière de solutions d’investissement dans les actifs privés – des caractéristiques essentielles pour investir avec succès dans ce domaine. »

Biographie - Jörg Allenspach

Jörg Allenspach possède plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers, les marchés privés et le développement des affaires. Avant de rejoindre Candriam en 2018, il a occupé des postes à responsabilités pour Swiss RE et BlackRock.