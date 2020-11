Dans la continuité du succès de « Jolt Capital III » et « Jolt Capital II »

Les derniers fonds « Jolt Capital III » et « Jolt Capital II » ont permis d’investir et de réserver sur 4 ans plus de 130M€ pour 12 sociétés européennes technologiques de croissance, ayant généré déjà 3 exits pour un TRI excédant 50%. La stratégie de Jolt Capital, qui consiste à se focaliser sur les sociétés de deeptech B2B européennes, est renforcée par cette nouvelle levée de fonds qui permettra de financer 12 sociétés sur les quatre prochaines années.

Ce nouveau fonds, avec un premier closing de 101M€ réalisé en pleine crise sanitaire, a été souscrit auprès de LPs internationaux et français, comprenant des fonds souverains, des assureurs et des fonds de pension.

Par ailleurs, « Jolt Capital IV » a également obtenu l’agrément du comité Tibi qui sélectionne les fonds français ayant pour ambition de financer les futurs « scale-ups » européens et ouvrant ainsi l’accès à l’enveloppe de 6Md€ promise d’ici 2022 par les investisseurs institutionnels.

La deeptech européenne plus que jamais au coeur des enjeux de croissance mondiale

Le potentiel de diffusion mondiale des technologies européennes les plus innovantes est massif et s’effectue avant tout par les sociétés de croissance européennes. En effet, un grand nombre de sociétés de deeptech, ont le potentiel de passer la barre des 50M€ voire des 100M€ de chiffre d’affaire en peu de temps, à la seule condition de bénéficier des financements et de l’accompagnement nécessaires. Fort de ce constat, Jolt Capital s’est positionné précisément sur ce segment particulièrement prometteur et important pour la deeptech européenne.

Des décisions d’investissements nourries par une IA et soucieuses des critères ESG

Afin d’accélérer la prise en compte des impératifs environnementaux et sociaux dans la technologie, les partenaires de Jolt Capital orienteront leurs investissements vers des sociétés respectueuses des critères ESG, dans le respect des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies.

Pour poursuivre cet objectif et accroître sa capacité à repérer les entreprises les plus prometteuses, Jolt Capital s’appuie également sur son outil d’intelligence artificielle Jolt.Ninja qui permet la détection, l’analyse et le suivi dynamique de près d’un million d’entreprises et d’en sélectionner les plus prometteuses, avant tout autre investisseur.

« Avec le lancement de notre nouveau fonds Jolt Capital IV, l’ambition est à la fois de réaliser des investissements propriétaires et d’affirmer notre statut incontournable de fonds spécialisé dans la croissance des sociétés deeptech européennes. À travers nos futurs choix de financement, nous souhaitons par ailleurs mettre à profit l’expérience opérationnelle des partenaires pour accompagner les sociétés vers une croissance profitable, pour le compte de projets responsables, en veillant à se concentrer sur les sociétés adoptant une approche respectueuse de l’environnement, de la société et de la gouvernance d’entreprise » a déclaré Jean Schmitt, Managing Partner de Jolt Capital.