Aujourd’hui, de plus en plus d’employés deviennent freelances, entrepreneurs ou indépendants. Pourtant, la culture du travail ne suit pas. On utilise LinkedIn par défaut et on parle encore de CV, d’heures sup et de lettre de motivation. Avec son réseau social pour projets, Jollyclick veut accompagner l’émergence d’un nouveau monde du travail en valorisant les rencontres humaines de manière à consolider l’économie des projets.

Jollyclick, le premier réseau social pour entrepreneurs, freelances et projets innovants

Les réseaux sociaux professionnels sur internet ont été conçus pour le monde du travail traditionnel. Jollyclick propose de passer à une nouvelle culture du travail fondée sur la prise d’initiative, la liberté, la décomplexion et l’accomplissement de soi.

Concrètement, chacun peut s’inscrire sur la plateforme en tant que talent et publier ses projets (idées, missions, startups, associations…). L’objectif est de rendre visible tous les talents et les projets, puis de les connecter pour créer les relations humaines qui feront les entreprises, les inventions, les associations et les initiatives de demain.

Après avoir levé 300 000€ en Mars 2017, Jollyclick vient de clore un deuxième tour de table de 800 000 € auprès du fonds d’investissement suédois Reykur, de l’ANRT, de Bpifrance et de la région Occitanie. Un an après le rachat de Teamizy, la startup franco-suédoise lance également son premier réseau social pour entrepreneurs, freelances et projets innovants. L’application mobile sera disponible en version iOS et Android dès début 2019.

À propos de Jollyclick

