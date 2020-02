M. DiMarco arrive en provenance de CCA Group, une société de conseil financier qui fournit des services de marchés de capitaux et de conseil aux entreprises sur les marchés des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques. Au sein de CCA, M. DiMarco a occupé divers fonctions depuis 2015, dont celles de directeur général, et a conseillé des dizaines de transactions tout en représentant des acteurs publics, des producteurs d’électricité indépendants, des compagnies d’assurance et des fonds de capital-investissement et d’infrastructure.

Auparavant, il a passé sept ans au sein de Terra-Gen Power, un producteur d’électricité indépendant spécialisé dans le développement et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable et de gaz naturel, où il a joué un rôle de premier plan dans la croissance et l’expansion de l’entreprise. Avant de rejoindre Terra-Gen en 2008, il a occupé des postes chez GE Energy Financial Services et Citigroup.

« Nous enregistrons de nombreuses possibilités d’investissement dans le marché des infrastructures et nous continuons à renforcer notre équipe pour soutenir ces efforts », a déclaré John Ma, directeur et responsable des transactions en Amérique du Nord. « John a une expérience et des relations importantes dans le secteur des infrastructures liées à l’énergie et sera un formidable atout pour l’équipe nord-américaine de First State Investments, qui est en pleine croissance »