En 2016, Johanna a rejoint le département BPC de Savills France en tant que Directrice Project Management. Elle a activement participé au développement de ce métier spécifique au sein du Conseil international en immobilier.

Dans ses nouvelles fonctions de Directrice, Johanna aura pour mission de poursuivre le développement de cette activité, notamment en encourageant l’autonomie de son équipe et en renforçant le cross selling avec les autres Départements de Savills, en France et dans d’autres pays.

Forte d’une riche expérience internationale, Architecte D.P.L.G. et diplômée de l’école d’architecture Paris-Belleville, Johanna Zini a participé aux développements de nombreux projets immobiliers, notamment de bureaux et de commerces, pour des entreprises de renom comme Nike, Longchamp, Yahoo, Crédit Suisse...

Le département BPC de Savills travaille notamment à l’activité AMO (Assistance Maîtrise d’Ouvrage), ainsi qu’au TDD (Technical Due Diligence et Audit Technique), s’adressant aux investisseurs, aux propriétaires, aux locataires, aux promoteurs et aux gérants d’immeubles. Les experts de l’équipe BPC de Savills interviennent a ?? toutes les étapes d’une opération immobilière, de l’acquisition ou de l’étude de faisabilité initiale jusqu’au parfait achèvement des travaux, en passant par l’appel d’offres pour la consultation des entreprises et contractants et par le suivi des travaux.

« Je suis très heureux de nommer Johanna à la tête de l’activité BPC qu’elle a contribuée à développer depuis plusieurs années, au sein de Savills France. Nul doute que son dynamisme, son expérience internationale et sa passion pour l’innovation, vont nous aider à renforcer encore davantage les synergies avec d’autres activités de notre Groupe, en Europe et dans le monde. » commente Boris Cappelle, Président de Savills France.