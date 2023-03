Joe, pionnier du Buy-Now-Pay-Later pour les consommateurs, s’associe avec Django, filiale de La Banque Postale dédiée au paiement fractionné. Cette opération consacre la montée en puissance de la jeune pousse française après seulement 2 ans d’activité commerciale. Django souhaite profiter de toute l’expertise, technologie et talents de Joe pour pour un BNPL responsable et mesuré.

LE VENT EN POUPE POUR LA SOLUTION DE JOE

Face à une demande grandissante de modèles de consommation basée sur les achats impératifs ou dépenses imprévues, Kevin Ohana, ancien Investment Specialist chez UBS, et Yohan Elbase, ex-directeur des fusion-acquisition chez Haussmann Venture lancent en 2020 la start-up Joe, spécialisée dans le paiement en plusieurs fois à destination des consommateurs avec une approche responsable.

Start-up passée par le prestigieux Y Combinator basé à San Francisco et hébergée chez platform58, incubateur de La Banque Postale, Joe proposait une application permettant de fractionner a posteriori ses dépenses. Après seulement 2 ans d’activité commerciale, la fintech comptait plus de 200 000 utilisateurs. L’entreprise s’est aussi vu remettre par Cédric O le Prix Louis Pasteur de La French Tech Rise, sélectionnée parmi des centaine de startups dans toute la france ;

Kevin OHANA, CEO & Co-fondateur de Joe raconte avoir déjà été courtisé par un acteur important du marché à l’échelle européenne ainsi que des business angels de renom : “Nous nous étions déjà fait approchés il y a plusieurs mois par une grosse scale-up européenne du secteur pour une opération de M&A, mais il était encore un peu tôt pour nous. Nous avons donc préféré continuer l’aventure et participer à YCombinator… “

Une stratégie qui lui réussit, indéniablement : Joe a ensuite levé 2,5 millions d’euros auprès de Y Combinator et 115K (Fonds d’investissement fintech de la Banque Postale) et de business angels comme Thibaud Elzière et Quentin Nickmans (E-founders) ou encore Camille Tyan(PayPlug) et Gilad Engel (Target VC) Olivier Pailhes (Aircall), puis avait levé 10 millions d’euros de dette en juin 2022 auprès du fonds alternatif Avellinia Capital basé au Royaume-Uni. Le rachat du fonds de commerce de Joe par Django, finalisé en novembre 2022 est une sortie pour le moins réussie pour ses investisseurs, d’autant plus quand on connaît le contexte économique actuel et les difficultés que rencontrent les entreprises de la Tech. C’est un véritable tour de force que d’avoir mené cette opération en si peu de temps.

L’AMBITION D’UN BNPL D’UN NOUVEAU GENRE

Après une première approche pendant l’été 2022, les synergies possibles avec Django se font beaucoup plus évidentes : “Le fait de se rapprocher de l’une des plus grandes banques françaises pour pouvoir continuer notre développement a été un facteur décisif dans notre choix. Nous nous rendions compte que l’écosystème, assez fragmenté jusque-là, était en passe de se consolider, et nous avions le souhait de nous associer à un acteur qui partage notre vision responsable.” explique Yohan Elbase COO & co-fondateur de Joe.

Kevin Ohana prend en charge l’application et les produits BtoC de Django tandis que le CTO de Joe, Alexandre Leclercq, devient CTO de Django, et Yohan Elbase prend en charge le développement de l’international.