LONVIA Capital annonce ce jour l’arrivée de Jérôme Guittet en tant que Directeur du développement et de la clientèle institutionnelle pour l’Europe francophone et associé. Auparavant Directeur des ventes institutionnelles pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez Edmond de Rothschild AM, il mettra au service de LONVIA Capital son expérience commerciale auprès de ce segment d’investisseurs et aura pour mission de contribuer à développer la société autour de valeurs communes et notamment celle de l’investissement à long terme.

Jean-Baptiste Barenton, Directeur Général de LONVIA Capital, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Jérôme Guittet avec lequel nous partageons les mêmes valeurs et la même ambition. Ses compétences et son expérience font de lui un actif précieux pour le développement à venir de notre société. »

Jérôme Guittet, s’exprime sur ses nouvelles responsabilités : « Je suis heureux de rejoindre une société avec un potentiel exceptionnel pour promouvoir une philosophie d’investissement de conviction et multi-primée. En conjuguant nos savoir-faire, nous avons tous les moyens pour hisser LONVIA Capital parmi les références des sociétés de gestion d’actifs. »

Jérôme Guittet dispose d’une expérience de près de 20 ans dans l’Asset Management. Il rejoint Groupama AM en 2002 où il se consacre à la distribution de fonds auprès d’investisseurs institutionnels. Il exerce des fonctions similaires pendant les 4 années suivantes chez Edmond de Rothschild AM où il devient Directeur des ventes institutionnelles pour la France, la Belgique et le Luxembourg