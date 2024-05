Norma Capital, société de gestion immobilière reconnue pour son engagement envers la performance durable, est ravie d’annoncer l’arrivée de Jean Pierre Yalap en tant que Fund Manager. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement de Norma Capital visant à consolider son équipe et à renforcer la gestion de ses fonds SCPI.

Un recrutement en lien avec la dynamique de Norma Capital

Norma Capital, qui a enregistré une collecte brute de 280 millions d’euros en 2023, continue de progresser et de renforcer la confiance de près de 23 000 épargnants à travers ses trois SCPI Vendôme Régions, Fair Invest et NCap Continent.

Au sein de la Direction Financière, Jean Pierre Yalap sera en charge de la prévision et du suivi de la performance des fonds immobiliers gérés par Norma Capital. Il travaillera également en collaboration avec les équipes immobilières dans le suivi des différents projets de Norma Capital.

Un atout pour le développement des stratégies Norma Capital

Jean Pierre Yalap apporte avec lui une solide expérience dans le domaine financier et immobilier. Diplômé de l’ESC Rennes School of Business, il a occupé diverses fonctions clés chez Deloitte, Tishman Speyer et Icade. En novembre 2020, il rejoint Keys REIM en tant que Fund Manager immobilier. Sa connaissance approfondie du secteur immobilier et sa maîtrise des stratégies de fonds en font un atout majeur pour Norma Capital.

« Nous sommes ravis d’accueillir Jean Pierre Yalap au sein de notre équipe », déclare Faïz Hebbadj, Président de Norma Capital. « Son expertise sera un atout précieux pour accompagner la dynamique de développement que connait aujourd’hui Norma Capital. »