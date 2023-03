Dirigeant reconnu, Jean-Marc travaille depuis 25 ans dans les secteurs du conseil et des biens de consommation.

Il était jusqu’à présent Managing Partner des activités de conseil de KPMG Consumer & Retail et Transformation ESG. Il a également exercé les fonctions de directeur du développement Clients & Markets, cofondé KPMG Global Strategy Group, dont il a été membre de l’Advisory Leadership Team.

Auparavant, Jean-Marc a été Partner ou Principal chez Bain & Company, Roland Berger, Deloitte et Vice-Président chez Unilever.

Jean-Marc est Président de la Fondation du Collège des Bernardins à Paris, et a été Président de l’Association des anciens élèves de l’INSEAD.

Augustin van Rijckevorsel, fondateur de CIRCLE, a déclaré : « Le plan de croissance de CIRCLE a toujours été très clair : se donner quatre ans pour construire une entreprise qui vienne casser les codes de son industrie, dont l’approche et la taille fassent d’elle un acteur reconnu sur son marché. Ce premier objectif étant atteint, nous passons aujourd’hui à la deuxième phase de notre développement. Je suis convaincu que l’arrivée de Jean-Marc – qui partage entièrement notre vision concernant le futur du conseil en stratégie – nous permettra d’être à la hauteur des grandes ambitions que nous portons pour les années à venir et qu’il saura en relever tous les défis humains, financiers, intellectuels. »

Jérôme Boucheron, Président de SQUARE Management, a déclaré : « Nous accordons toute notre confiance à Jean-Marc pour concrétiser le potentiel de CIRCLE, enrichir les domaines d’expertise du cabinet et contribuer ainsi à atteindre notre objectif de doubler de taille dans les cinq ans, pour atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 20% seraient réalisés en conseil en stratégie à travers CIRCLE. »

Jean-Marc a déclaré : « Je suis ravi d’avoir été nommé à la tête de CIRCLE. C’est un cabinet de conseil en stratégie exceptionnel, avec une équipe talentueuse et diversifiée, une proposition de valeur très différenciée pour les clients, et une culture vraiment unique sur le marché. Je suis convaincu des forces et des fondamentaux de CIRCLE et de notre énorme potentiel de croissance. Je m’attacherai à travailler avec l’équipe pour créer le cabinet de stratégie le plus recherché par nos clients et continuer à bouleverser la profession. Je tiens à remercier Gus et Jérôme pour ma nomination et je me réjouis que nous œuvrions ensemble au développement de CIRCLE. »