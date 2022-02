Débutant sa carrière comme notaire, Jean-Marc Coly se lance dans la gestion d’actifs en 1993 lorsqu’il rejoint La Française AM, où il occupe le poste de Directeur Général de la filiale immobilière. Après un court passage chez Altarea Cogedim, Jean-Marc Coly est nommé Directeur Général d’Amundi Immobilier en 2015 pour gérer les investissements et actifs immobiliers ainsi que la structuration et la distribution de fonds, destinés à des institutionnels et aux particuliers.

En tant que Senior Advisor, Jean-Marc Coly apportera son expérience et son expertise dans ces secteurs et fera bénéficier le Groupe Panhard de sa connaissance des acteurs et des différentes classes d’actifs immobilières tant en France qu’en Europe. Il participe déjà activement à la création d’un fonds thématique en logistique et parcs d’activité qui sera lancé courant du 1er semestre 2022.

Jean-Marc Coly est, par ailleurs, l’actuel président de l’ASPIM, Association française des Sociétés de Placement Immobilier qui regroupe une centaine de sociétés de gestion dans l’immobilier.

« Notre relation avec Jean-Marc remonte à plusieurs années lorsqu’il officiait au sein d’Amundi Immobilier en tant que Directeur Général. L’apport de Jean-Marc sera très précieux dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement de nos activités d’Investissement et d’Asset Management. Ces activités représentent d’ores et déjà 1,2 milliard d’euros sous gestion et ont vocation à se développer sur différentes thématiques et différentes classes d’actifs au cours des années qui viennent. Notre objectif est de proposer des véhicules qui correspondent aux meilleurs standards du marché et calibrés dans l’épure de ce qui est actuellement recherché par les investisseurs. » commente Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard.

« Transmettre et partager avec les équipes compétentes et dynamiques du Groupe Panhard, autour de Christophe Bouthors, sur des thématiques immobilières porteuses et attractives pour les investisseurs institutionnels ou les particuliers constituera une nouvelle forme de collaboration moins opérationnelle mais tout autant engagée pour participer au succès d’un projet. » précise Jean-Marc Coly.