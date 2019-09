La Française fait évoluer l’organisation de son pôle Valeurs Mobilières et nomme Jean-Luc Hivert, actuellement Directeur Général de La Française AM, en qualité de Global Head of Investments de La Française AM. Il assurera ainsi le rôle de CIO sur l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM.

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans la gestion d’actifs, Jean-Luc Hivert s’appuie sur une équipe composée d’une quarantaine de professionnels organisée par pôle.

Sur la gestion actions, suite à la nomination de Laurent Jacquier-Laforge en tant que Global Head of Sustainable Investing pour le Groupe La Française, Nina Lagron prend à cette occasion le rôle de Head of Large Cap Equities.

Les autres classes d’actifs sont sous la responsabilité de :

Odile Camblain le Mollé – Head of Multi Management & Private Wealth,

Jérôme Fauvel – Head of Small Cap Equities,

Paul Gurzal – Head of Credit,

Maud Minuit – Head of Fixed Income & Cross Asset,

François Rimeu – Deputy Head of Cross Asset & Senior Strategist.

Jean-Luc sera par ailleurs épaulé dans ses nouvelles fonctions par Joel Konop qui prend la responsabilité de COO (Chief Operating Officer).

Patrick Rivière, Directeur Général de La Française conclut, « Les compétences cross-asset couplées au professionnalisme de Jean-Luc permettront d’optimiser les synergies au sein de la gestion de La Française AM et de poursuivre le développement de solutions innovantes à hautes valeurs ajoutées pour le bénéfice de nos clients. »

Jean-Luc a débuté sa carrière en 1997 chez Vega Finance puis chez Cyril Finance comme Gérant d’Obligations Convertibles. Il a rejoint La Française des Placements en 2001. En qualité de Co-Responsable Gestion Obligataire, Jean-Luc a innové et contribué au lancement du concept de fonds à échéance, l’un des « key differentiation factors » de La Française encore à ce jour.

Il est titulaire d’un DESS « Finance » de l’Université Paris VI (1996), un MIAGE - « Méthodes Informatiques appliqués à la Gestion d’Entreprise » (1995) ainsi qu’un MASS « Mathématiques appliquées et sciences sociales » de l’Université Paris XII (1993).