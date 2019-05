Le Conseil d’Administration de l’association Entreprises pour l’Environnement a nommé à sa présidence Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas, pour trois ans. Il succède à Jean-Dominique Senard, Président de Renault qui présidait EpE depuis 2015 et devient Vice-Président de l’association.

« Les coalitions d’entreprises sont essentielles pour agir de manière concrète et responsable en faveur de l’environnement. C’est le sens des actions menées par EpE et je m’attacherai à les poursuivre avec engagement. Je suis très heureux de succéder à Jean-Dominique Senard qui a su sous sa présidence porter les contributions de l’association notamment à travers l’initiative Act4Nature et l’étude Zen 2050. Pour les trois années de mon mandat, je veillerai à encourager les synergies entre les membres, en poursuivant le travail collectif indispensable pour mettre en place les solutions de transformation de nos sociétés, le tout avec l’apport de la finance durable. », commente Jean-Laurent Bonnafé.

Biographie de Jean-Laurent Bonnafé

Ingénieur, diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines, JeanLaurent Bonnafé débute sa carrière au sein du service public français. Il est d’abord haut fonctionnaire au Ministère de l’Industrie, puis il devient conseiller technique au cabinet du Ministre du Commerce extérieur.

Il entre à la BNP en 1993, en qualité de banquier d’affaires senior. En 1997, il est nommé Responsable de la stratégie et du développement. À la suite de la fusion de la BNP avec Paribas en 2000, Jean-Laurent Bonnafé pilote le processus d’intégration des deux entités.

En 2002, il est nommé Responsable de la Banque de Détail du Groupe en France et entre au Comité exécutif de BNP Paribas. Il est nommé Directeur Général de BNL en 2006 après la fusion avec le Groupe BNP Paribas puis en 2009, il est nommé CEO de Fortis Bank. En mai 2010, Jean-Laurent Bonnafé est élu membre du Conseil d’Administration du Groupe BNP Paribas. Par ailleurs, il siège au conseil d’administration de Carrefour. En décembre 2011, il est Directeur Général du Groupe BNP Paribas.