ISALT déploie, pour le compte de grands investisseurs institutionnels, des investissements de long terme présentant un caractère stratégique. La mission poursuivie par ISALT est double : contribuer au dynamisme du tissu productif français en donnant aux entreprises porteuses d’une technologie ou d’un savoir-faire reconnu, les moyens de leur développement ; accélérer la transformation de leur modèle d’affaires vers les transitions essentielles environnementale, technologique, et sociétale.

ISALT gère le Fonds Stratégique de Participations (FSP). Avec l’appui de ses sept actionnaires, tous des grandes compagnies d’assurance françaises, le FSP a déjà réalisé dix investissements et est reconnu pour sa contribution au dynamisme de la Place financière de Paris.

Nicolas Dubourg et Patricia Salomon, respectivement Président et Directeur Général d’ISALT détaillent : « Nous sommes très heureux que Jean-Hervé travaille à nos côtés. Sa connaissance fine de notre écosystème industriel et financier sera un atout précieux pour poursuivre le développement de nos activités et de nos projets. C’est particulièrement vrai, dans la période actuelle, où il est essentiel pour permettre à nos entreprises de se développer et d’innover de manière durable, d’accroitre l’investissement de long terme en capital dans l’économie réelle ».

Jean-Hervé Lorenzi, Président des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, est le fondateur du Cercle des Économistes, cercle de réflexion français majeur fondé en 1992 réunissant 34 économistes de premier plan.

Diplômé d’un Doctorat de Sciences Économiques (1974) et agrégé des Facultés de Droit et Sciences Économiques, il a notamment été Directeur général de la SARI, avant d’être nommé Conseiller économique du Premier Ministre Édith Cresson de 1991 à 1992. Directeur général de CEA-INDUSTRIE de 1992 à 1994, il a ensuite rejoint GRAS-SAVOYE comme directeur général durant six années. En 2000, il a intégré le Directoire d’Edmond de Rothschild en 2000, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2013.

Jean-Hervé Lorenzi a par ailleurs été Professeur d’Économie à l’Université Paris 13 et Paris-Dauphine, ainsi que de l’École Normale Supérieure. Il est aussi titulaire de la Chaire de recherche « Transitions Démographiques et Transitions Économiques ».

Parallèlement à ses fonctions, il est l’auteur de nombreux ouvrages. Son dernier livre « la Grande Rupture : réconcilier Keynes et Schumpeter » a été co-écrit avec l’économiste Alain Villemeur et publié aux éditions Odile Jacob.

Jean-Hervé Lorenzi est Chevalier de l’Ordre national du mérite et Officier de la Légion d’honneur.