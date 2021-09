Disposant d’une expérience industrielle et financière de plus de 15 ans dans le secteur de l’énergie, JeanCharles Arrago rejoint l’équipe d’investissement d’Eiffel Investment Group afin d’accompagner la forte croissance de son activité transition énergétique.

Ingénieur civil des Mines, complété par un master en Finance de l’IAE Paris, Jean-Charles Arrago débute sa carrière chez BP sur des problématiques liés à l’hydrogène. Il rejoint TotalEnergies en 2005 pour travailler sur le financement, la construction et l’exploitation de projets électriques, dont l’un des premiers projets thermo-solaires au Moyen Orient. En 2012 il devient responsable des financements obligataires au sein de l’équipe trésorerie du groupe, avant de prendre la tête, en 2018, de l’équipe M&A de la division ‘renouvelables’ aux côtés des équipes de développement.

Au cours de ces années, il a travaillé au développement et au financement de projets d’énergies renouvelables de TotalEnergies en Europe, au Moyen-Orient, et aux Etats-Unis, et a géré deux de ses participations clés : Total Eren et Sunpower.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Jean-Charles au sein de notre équipe. Sa compréhension des enjeux industriels et financiers du secteur de la transition énergétique, son expérience internationale, sa maîtrise tant du financement de projets que des transactions M&A transformantes, renforceront notre capacité à répondre de façon innovante et efficace aux besoins de financement du secteur de la transition énergétique » déclare Pierre-Antoine Machelon, responsable de l’activité transition énergétique d’Eiffel Investment Group.

Jean-Charles Arrago déclare : « Eiffel Investment Group dispose d’une expertise reconnue et d’un track record sans égal en matière de financement de la transition énergétique en France et en Europe. C’est avec joie que je rejoins ses équipes afin de dédier mon énergie au succès de cette stratégie durable ».

S’imposer en tant que leader du financement de la décarbonation de l’économie

Cette nomination de qualité illustre la stratégie d’Eiffel Investment Group de renforcer ses équipes pour accélérer son engagement auprès des acteurs de la transition énergétique et devenir d’ici quelques années un leader reconnu du financement de la décarbonation de l’économie.

La société de gestion a embauché plus d’une personne par mois sur la dernière année, portant à près de 70 le nombre de ses collaborateurs. Le recrutement de talents se poursuivra sur les prochains mois, dans toutes les lignes métiers.