Fondée en 2014 par Gérard Bellet, Jean Bouteille propose une solution de vente de liquides en vrac, à destination des magasins. La jeune entreprise a décidé de s’attaquer aux excès d’emballage, grâce à un système associant le vrac et des bouteilles réutilisables et consignées, avec pour objectif de réduire la consommation des bouteilles en préemballé à usage unique afin d’avoir un impact environnemental direct et important. Jean Bouteille est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, dont l’impact a été reconnu en 2018 par l’agrément ESUS.

Grâce à cette levée, Jean Bouteille souhaite structurer son activité à travers plusieurs chantiers phares :

Le recrutement de profils experts (acheteurs, commerciaux, fonctions supports)

L’agrandissement de sa gamme de liquides en vrac (pâteux, produits frais etc)

Le développement de nouveaux concepts/produits

L’amorçage de son internationalisation

L’entreprise entend ainsi contribuer à l’émergence d’une société zéro déchet, en permettant aux consommateurs de bénéficier d’une solution simple, économique et écologique pour faire du vrac une norme de consommation et offrir à chacun une alternative au jetable.

L’entreprise propose aujourd’hui une large gamme de produits bio de qualité, parfaitement adaptée à la distribution de vrac en libre-service : la cuisine, la cave, l’alambic, la salle de bain et la buanderie. Les principaux liquides alimentaires et non alimentaires de chaque univers sont disponibles dans les différents réseaux de distribution.

Grâce à son action, Jean Bouteille prévoit d’éviter la consommation de plus de 4 millions de bouteilles en 3 ans.

« Chaque année des milliards de bouteilles en verre et en plastique sont jetées alors qu’elles ont été utilisées qu’une seule fois, l’ambition de Jean Bouteille est de pouvoir ancrer le réemploi dans le quotidien des citoyens. En nous associant avec RAISE Impact et NovESS nous avons trouvé des partenaires financiers qui nous accompagnent avec bienveillance pour faire grandir le zéro déchet et qui possèdent les mêmes valeurs que nous : s’inscrire dans une économie de sens pour changer la vie des gens de manière concrète » commente Gérald Bellet, fondateur de Jean Bouteille.

« Nous avons la conviction que la consommation en vrac n’est pas seulement une mode, mais une véritable tendance de fonds ! Chez RAISE Impact, nous cherchons à soutenir les entreprises qui offrent des solutions systémiques pour résoudre des problèmes urgents et importants : c’est exactement ce que fait Jean Bouteille, en promouvant le réemploi et la lutte contre les déchets d’emballage. Nous sommes très fiers de soutenir cette entreprise, qui aide les consommateurs à limiter le gaspillage, les déchets d’emballages et réduire ainsi de façon drastique son empreinte carbone ! » commentent Eric Coisne et Aglaé Touchard-le Drian, Directeurs associés de RAISE Impact.

Pour cette levée, RAISE Impact a joué un rôle de leader soutenu par un investissement actif de NovESS.

« L’objectif du fonds NovESS est de permettre aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de se développer via une offre de financement complète et adaptée, destinée à favoriser l’innovation sociale et environnementale. Nous sommes heureux de contribuer au développement de Jean Bouteille, dont le modèle de distribution innovant réinvente le rapport à l’emballage et favorise un mode de consommation économique et écologique. Nous aurons à cœur de soutenir le changement d’échelle de Jean Bouteille sur l’ensemble des territoires français et dans l’innovation digitale à travers de nombreux projets tels que la marketplace WeBulk. » a déclaré Christophe Deconinck, Directeur des Investissements Solidaires chez Mandarine Gestion, gestionnaire du fonds NovESS avec l’appui d’INCO.