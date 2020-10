Japhy vient de conclure un tour de table de 7 millions d’euros auprès de divers investisseurs : Capagro, premier fonds français de capital-risque dédié aux entreprises innovantes de l’agroalimentaire, Aglaé Ventures, déjà actionnaire, ainsi que des business angels dont Michel Klersy (ex Directeur de Mars Petcare France).

Cette levée de fonds va permettre à la start-up pleine d’ambition de développer sa présence en France sur le marché, vieillissant et monopolisé depuis plusieurs années par les mêmes grands acteurs de l’alimentation pour chiens. Développement de nouveaux produits et création d’une gamme pour les chats sont prévus, ainsi que la conquête de nouveaux marchés étrangers. Enfin, cette opération permettra de recruter de nouveaux talents et de doubler les effectifs d’ici 2021 pour atteindre 60 collaborateurs.

Japhy, un concept fort et inédit sur le marché du Petfood

A l’origine de Japhy, un état des lieux inquiétant : ⅓ des chiens en France sont obèses. En réponse à ce problème, deux jeunes associés, François Puigsarbé et Thomas Chabrier, décident en 2018 de créer une alternative saine à l’offre alimentaire pour chiens. Ils misent tout sur la transparence, le naturel, le made-in-France et la personnalisation.

La marque propose, via un système d’abonnement en ligne et de livraison à domicile, une alimentation ultra saine pour les chiens : 100% naturelle, sans colorants, sans conservateurs chimiques, sans sucres ajoutés, sans OGM, sans céréales ni gluten, avec un taux élevé en protéines, et fabriquée en France. De plus, les croquettes Japhy s’adaptent aux besoins de chacun de nos compagnons grâce à une technologie intelligente qui permet de définir une ration journalière sur-mesure pour chaque chien, en fonction de son profil : âge, race, activité, allergies, etc. Le service de livraison s’adapte aux convenances des abonnés en livrant la parfaite quantité à la maison et à la fréquence souhaitée, pile quand le sac précédent est terminé. Le petit + ? Le nom du chien est inscrit sur le sac et une surprise se glisse dans chaque colis.

Depuis le lancement, plusieurs dizaines de milliers de Parents de chiens se sont abonnés et plus de 5 millions de repas ont été servis.

“Un marché basé sur l’affect”

"Dès le début, nous avons voulu élever les standards du secteur du petfood. Japhy est une marque ultra saine bâtie sur des valeurs fortes telles que la qualité des produits, les circuits courts et la transparence. C’est un marché basé sur l’affect, nous ne considérons pas nos clients comme des possesseurs mais des Parents de chiens ! Soucieux de leur offrir le meilleur, ces derniers souhaitent connaître les bénéfices et la provenance des ingrédients utilisés dans les recettes. Notre nouvel investisseur Capagro partage pleinement cette vision et possède une vraie expertise en matière de petfood, nous permettant d’être encore plus exigeants sur la qualité de l’alimentation que nous proposons." indique Thomas Chabrier, co-fondateur.

La start-up Japhy a été fondée par François Puigsarbé et Thomas Chabrier, deux entrepreneurs respectivement diplômés de HEC Paris et AUDENCIA Business School. Passionnés par la création d’entreprise, ils n’ont pas attendu la fin de leur cursus pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

"Le Petfood est un marché dynamique en pleine transformation dans lequel Capagroa identifié de nombreux nouveaux acteurs. Japhy est à notre sens parmi les plus performants, notamment grâce aux valeurs qu’elle transmet, à son approche innovante du marketing et à la fédération d’une communauté engagée. Nous allons mettre en œuvre de nombreux leviers avec nos propres investisseurs industriels pour accélérer le développement de Japhy et sommes ravis d’accompagner Thomas et François dans cette belle aventure." explique Maxime Walter, Investisseur Capagro.