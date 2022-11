Tony jouera un rôle déterminant dans le soutien de la croissance de l’activité de Janus Henderson sur le marché français, en mettant l’accent sur le développement de réseaux de conseillers financiers indépendants.

Tony Cesar, 37 ans, rejoint Janus Henderson après avoir occupé le poste de responsable d’analyse et projets transverses chez Groupama Gan Vie en charge de la mise en place et du suivi de la relation de partenariat stratégique avec les principaux gestionnaires d’actifs ainsi que du développement et de l’implémentation commerciale de l’offre déléguée dans les réseaux affiliés. Avant cela, il a occupé différents postes chez Natixis et Axa Wealth Management. Tony est titulaire d’un Master en ingénierie financière de l’EM Lyon.

Charles-Henri Herrmann, Directeur de la distribution, France et Benelux chez Janus Henderson déclare : « La France est un marché stratégique pour Janus Henderson. Nous continuons à voir un énorme potentiel de croissance dans la région à long terme. Nous avons déjà une forte empreinte sur le marché institutionnel et wholesale français et la nomination de Tony fait partie de notre stratégie de développement sur le marché retail portée par l’équipe de Jon Dubarbier. L’arrivée de Tony va nous permettre de renforcer davantage les relations existantes sur ce segment de clientèle, de construire de nouvelles relations et de continuer à fournir les meilleurs résultats pour nos clients. »