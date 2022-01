Dans cette nouvelle fonction, Thibault sera chargé du développement et de la pérennisation des relations nouvelles et existantes au Benelux.

Thibault Delbarge rejoint Janus Henderson après avoir travaillé pour Brookfield Asset Management en tant que responsable de la relation client en charge du développement dans les pays scandinaves et le Benelux ainsi que de la promotion des services de la société dans divers domaines (immobilier, infrastructures, énergies renouvelables, capital-investissement et crédit). Avant cela, Thibault a travaillé 6 ans chez Allianz Global Investors, où il dirigeait le développement commercial sur le marché wholesale pour la Belgique et le Luxembourg. Fort de plus de dix ans d’expérience, il a commencé sa carrière chez JPMorgan et fait un passage chez Degroof Petercam Asset Management. Thibault parle couramment le néerlandais, l’anglais et le français. Il est titulaire d’une licence en administration des affaires de La Haute Ecole de Gand et d’un diplôme de troisième cycle en gestion internationale à l’école de commerce ESC de Bourgogne (Dijon, France).

Le recrutement de Thibault fait suite à plusieurs nominations annoncées l’année dernière par Janus Henderson en Europe et s’inscrit dans la démarche de renforcement de sa présence sur le segment de la distribution dans la région.

Charles-Henri Herrmann, Directeur du Développement France & Distribution BeNeLux chez Janus Henderson, déclare : « L’arrivée de Thibault dans notre équipe nous permettra de renforcer les relations existantes et d’en établir de nouvelles sur ce marché majeur. Sa grande expérience dans de nombreuses classes d’actifs et sa connaissance approfondie du marché du Benelux seront d’une grande aide dans le cadre de nos efforts de développement de cette activité. »