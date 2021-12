Janus Henderson Investors annonce 6 nominations au sein de son équipe d’investissement ESG. Basés à Londres et directement rattachés à Paul LaCoursiere, Responsable mondial des investissements ESG, Dan Raghoonundon (Responsable de la recherche ESG), Charles Devereux (Analyste de la recherche ESG), Olivia Jones (Analyste junior de la recherche ESG), Jesse Verheijen (Analyste des données ESG) et Bhaskar Sastry (Responsable du contenu ESG) viennent renforcer l’équipe actuelle. L’équipe se renforce également aux Etats-Unis avec l’arrivée de Blake Bennett au poste d’analyse ESG à Denver.

Ces nouveaux collaborateurs aideront l’équipe à améliorer l’intégration des critères ESG dans les activités et les stratégies de Janus Henderson. Ces recrutements s’inscrivent dans le développement de l’équipe de Paul La Coursière et interviennent en complément de récents mouvements internes. En juin, Adrienn Sarandi a quitté sa fonction ESG au sein de l’équipe Fixed Income pour occuper le poste nouvellement créé de responsable de la stratégie et du développement ESG. Xiaoyi Luo a quant à lui récemment quitté le Front Office pour rejoindre l’équipe de Paul La Coursière en qualité d’analyste de recherche ESG et Charlotte Nisbet est devenue analyste de recherche ESG, après avoir occupé un poste similaire en interne. D’autres recrutements sont prévus pour les rôles de gérance et de gouvernance au cours des prochains mois.

Paul LaCoursiere, Responsable mondial des investissements ESG chez Janus Henderson Investors a déclaré : « Je suis très heureux d’accueillir Dan, Blake, Charles, Olivia, Jesse et Bhaskar dans l’équipe d’investissement ESG de Janus Henderson. L’ESG est au cœur de notre activité et fait partie intégrante de notre modèle opérationnel. Je suis ravi que nous puissions continuer à développer notre offre ESG avec certains des meilleurs talents du secteur et de faire de l’équipe un centre d’expertise spécialisé dans la recherche sur les investissements ESG. Nous avons une stratégie ambitieuse pour améliorer notre intégration des critères ESG et soutenir les investisseurs avec des données, des outils, des analyses et les meilleurs rapports de leur catégorie. Ces nominations représentent un grand pas en avant dans la réalisation de cet objectif. »

Enrique Chang, Directeur des investissements de Janus Henderson Investors, a ajouté : « L’équipe d’investissement ESG de Janus Henderson fait partie intégrante de notre stratégie commerciale et est essentielle au maintien de la position de l’entreprise en tant qu’innovateur. Nous avons la volonté d’améliorer et de développer notre activité d’investissement durable et ces nouvelles nominations nous aideront à atteindre cet objectif. »

Dan Raghoonundon revient chez Janus Henderson après trois années au cours desquelles il a obtenu un doctorat en finance à la Rotterdam School of Management. Il était auparavant gérant de portefeuille dans l’équipe Actions Marchés émergents chez Janus Henderson Investors. En tant que responsable de la recherche ESG, Dan dirigera les efforts de l’équipe pour établir et créer chez Janus Henderson un centre d’expertise technique spécialisé dans la recherche sur les investissements ESG. L’équipe sera chargée d’accompagner l’ensemble des stratégies actions, de titres à revenu fixe et d’actifs multiples.

Les nominations de Charles Devereaux, analyste de recherche ESG sur les entreprises, et d’Olivia Jones, analyste junior de recherche ESG sur les entreprises s’inscrivent dans cette même dynamique. Charles rejoint Janus Henderson après avoir travaillé chez Aviva Investors, où il était analyste sectoriel ESG dans la gestion des investissements. Auparavant, il a passé un an en tant qu’analyste des solutions ESG et analyste de la stratégie d’entreprise chez Aviva Investors. Olivia vient de Kukua, une société de conseil spécialisée dans les questions d’ESG, de durabilité et de climat, où elle travaillait en tant qu’analyste ESG et durabilité. Charles et Olivia mèneront des recherches thématiques, sectorielles et souveraines indépendantes et évolutives afin d’épauler les équipes d’investissement dans toutes les classes d’actifs, notamment les analystes et les gérants de portefeuille d’actions et de crédit.

Les deux derniers collaborateurs qui rejoignent l’équipe d’investissement ESG renforceront également l’expertise de Janus Henderson en matière de données ESG et d’applications des principes ESG. Jesse Verheijen rejoint Janus Henderson en tant qu’analyste de données ESG après avoir travaillé pour Aviva Investors. Au cours des deux dernières années, il a exercé les fonctions de consultant senior en risques chez EY, puis de spécialiste des données au sein de l’équipe de transformation d’Aviva Investors. Jesse travaillera en étroite collaboration avec le responsable de la stratégie et du développement ESG et les équipes d’investissement dans toutes les catégories d’actifs, dans le but d’approfondir l’intégration des données, de la recherche, de l’analyse et de la gestion ESG dans les processus d’investissement de la société. Bhaskar Sastry, responsable du contenu ESG, vient de State Street Global Advisors, où il travaillait depuis 2019 en tant que spécialiste du contenu ESG. Il se concentrera sur la création et la gestion du contenu de l’approche ESG de Janus Henderson.

Enfin, la nomination de Blake Bennett, en tant qu’analyste de la gouvernance et de la gérance au bureau de Denver de Janus Henderson, démontre la portée mondiale de l’équipe d’investissement ESG. Avant cela, Blake était analyste des opérations et des politiques au département de la qualité environnementale de l’État de l’Oregon. Il a un doctorat en sciences de la santé environnementale de l’Université Johns Hopkins. Dans ce poste nouvellement créé, Blake soutient les équipes d’investissement de Janus Henderson à travers le monde, en se concentrant sur les questions de gouvernance d’entreprise, y compris les votes, et l’analyse des questions environnementales et sociales, contribuant ainsi à l’engagement collaboratif de l’équipe envers les entreprises.