Ce nouveau rôle constitue une transformation pour l’activité mondiale de l’équipe PCS. Matt au pour objectif de développer le dialogue avec les clients institutionnels de la région EMEA et de diriger l’équipe de stratégistes de portefeuille basée à Londres.

Matt bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et a travaillé pour Wellington Management en qualité de directeur des investissements pour les solutions multi-stratégies et la gestion thématique. Il a également occupé plusieurs postes de direction axés sur les marchés de la région EMEA, notamment chez BlackRock et Pendal Group (anciennement BT Investment Management).

En plus de la nomination de Matt, Janus Henderson annonce celle de Peter Harrington-Howes au poste de stratégiste de portefeuille senior aux États-Unis. Peter possède plus de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Avant de rejoindre Janus Henderson, il était conseiller senior en portefeuille chez Natixis, où il travaillait avec des clients intermédiaires et institutionnels sur les marchés américains, latino-américains et américains offshore.

L’équipe PCS de Janus Henderson fournit aux clients des analyses de portefeuilles personnalisées ainsi que des informations sur mesure, via des rapports de diagnostic reposant sur des données et des contenus exclusifs concernant l’allocation d’actifs et le contexte macroéconomique. Ce nouveau service complémentaire aide les clients à construire des portefeuilles plus résilients en décryptant leurs propres facteurs de performance et en leur proposant les perspectives d’investissement de l’équipe PCS.

Avec les nominations de Peter et Matt, l’équipe PCS réunit désormais 15 collaborateurs couvrant les États-Unis, les marchés offshore américains, l’Amérique latine et la région EMEA. Elles font suite au récent recrutement de Mario Aguilar en tant que stratégiste de portefeuille senior pour l’Amérique latine, le marché offshore américain et la péninsule ibérique, annoncé en janvier dernier.

Adam Hetts, Responsable mondial de l’équipe Portfolio Construction and Strategy, déclare : « Matt et Peter apportent chacun une expertise de pointe à notre équipe de stratégistes de portefeuille, qui ne cesse de se renforcer. Leur arrivée est stratégique pour le développement de notre équipe qui a pour but de fournir à nos clients des analyses de portefeuille personnalisées, reposant sur les solutions et les éclairages de Janus Henderson sur tous les marchés et dans toutes les régions ».

Ignacio de la Maza, Responsable des Intermédiaires financiers pour les zones EMEA et Amérique latine, indique au sujet du recrutement de Matt :« Je suis ravi que les rangs de l’équipe s’étoffent car cela nous permettra de proposer l’expertise de notre équipe PCS à un nombre accru de clients dans la région EMEA. La proposition de valeur et les outils technologiques exclusifs que l’équipe peut offrir aux conseillers financiers seront essentiels pour les aider à obtenir des résultats conformes aux objectifs à long terme de leurs investisseurs. »