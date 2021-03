À ce poste, Andrew dirigera le développement et la mise en place de la stratégie de Janus Henderson en matière d’expérience client. Il va permettre à la société de préserver ses standards élevés, tout en collaborant avec clients et décideurs de l’entreprise, en vue de perfectionner la relation. Enfin, il veillera à ce que la société reste concentrée sur la réalisation d’excellents résultats pour ses clients conformément à sa stratégie de « Simple Excellence ».

Andrew possède 20 ans d’expérience dans les services financiers. Il travaillait précédemment chez Aviva Investors où il était Head of Client Experience. Avant cela, il travaillait pour Capgemini et Allianz Insurance.

Suzanne Cain, Global Head of Distribution, a déclaré : « La nomination d’Andrew renforce l’engagement de Janus Henderson à assurer une expérience unique à l’ensemble de nos clients internationaux, un pilier essentiel de la stratégie de Simple Excellence de la société. Il apporte aux équipes savoir-faire et expérience, ainsi qu’un historique de collaboration qui nous aidera à continuer de toujours mieux répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. »