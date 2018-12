Michael dirigera et supervisera les équipes d’allocation d’actifs, multi stratégies et stratégies alternatives à l’échelle internationale. Il intègrera également le Comité de direction de Janus Henderson Investors et sera basé à Londres.

« Nous sommes convaincus, après une revue approfondie de candidats de haut niveau, que Michael possède l’expertise en investissement et en recherche, mais aussi l’expérience en gestion nécessaire pour continuer de développer notre équipe multi-asset et stratégies alternatives en une activité d’investissement globale axée sur les clients » a déclaré Enrique Chang, Directeur mondial des investissements chez Janus Henderson.

Michael dispose d’une vaste expérience dans l’industrie. Il a récemment occupé le poste de Directeur des investissements pour les Solutions d’Investissement d’UBS Asset Management à Londres. De 2012 à 2017, Michael était Directeur des investissements pour les stratégies alternatives, Global Macro et les actions des marchés émergents gérées de façon active, Managing Director senior et gérant de portefeuille chez State Street Global Advisors. Avant de rejoindre State Street, Michael a travaillé pendant 10 ans, sur deux périodes différentes, pour Mellon Capital Management où il a géré plusieurs équipes d’investissement comme Directeur des investissements pour la société. Michael est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en science de gestion et ingénierie option finance de l’Université de Stanford, ainsi que d’une licence en ingénierie électrique de l’Université de Californie-Los Angeles. Michael dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur financier.

L’équipe des stratégies Multi-Asset et Alternatives est une priorité pour Janus Henderson, la société continuant de développer et de renforcer ces compétences. Les personnes suivantes reporteront directement à Michael, en sa qualité de Responsable mondial des stratégies Multi-Asset et Alternatives : Ash Alankar, Responsable des investissements en ’allocation d’actifs ; David Elms, Responsable des stratégies alternatives diversifiées ; Paul O’Connor, Responsable de la gestion Multi-Asset au Royaume-Uni.

Les équipes d’investissement croissantes de la société sur les stratégies alternatives et la gestion multi-asset sont composées de plus de 35 professionnels de l’investissement et membres de l’équipe de recherche.