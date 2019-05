Elle sera responsable des ventes et de la stratégie produit pour les réseaux institutionnels et retail à l’échelle internationale, supervisera le marketing et dirigera le service client dans le cadre des activités de la société à travers le monde.

Suzanne fera partie du Comité de Direction de Janus Henderson et sera basée à Denver.

Suzanne dispose de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie à l’échelle internationale. Elle travaillait dernièrement chez BlackRock où elle occupait le poste de Responsable des Clients institutionnels aux Etats-Unis et à travers le monde ainsi que d’iShares, le plus important fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF) à l’échelle internationale. Chez BlackRock, Suzanne a dirigé l’ensemble des équipes clients de la société, dans le cadre des activités de vente, de gestion des produits, de construction du portefeuille et de couverture des marchés mondiaux. Avant de rejoindre BlackRock, Suzanne était Responsable du Groupe de Clients Institutionnels et Responsable du Crédit Structuré et des Ventes de Produits Structurés chez Deutsche Bank pour l’EMEA de 2010 à 2017.

A partir de 2004, Suzanne travaillé pendant six ans pour Morgan Stanley à Londres, finissant Directrice Générale et Responsable des ventes crédit pour l’Europe et le Moyen-Orient. Suzanne a également, de 1996 à 2002, occupé le poste de Directrice Générale et de Responsable du Groupe de Valeur Relative chez Deutsche Bank.

L’équipe de distribution de Janus Henderson est composée de plus de 600 professionnels à travers le monde. La société emploie également plus de 350 professionnels de l’investissement sur une vaste gamme de capacités d’investissement actives et dispose d’une solide équipe de service clients à l’échelle internationale.

Dick Weil, Président Directeur Général de Janus Henderson Investors, déclare : « La nomination de Suzanne fait suite à une recherche approfondie de professionnels de haut calibre de l’industrie. Elle apporte à la société une vaste expertise de leadership à l’échelle internationale, une capacité de gestion stratégique et de très beaux succès en termes d’innovation produits, de développement d’offre de produits et de gestion des actions de vente à travers le monde.

Notre objectif principal est d’offrir un service exceptionnel à nos clients et d’obtenir d’excellents résultats à long-terme et je suis convaincu que Suzanne, en tant que leader transformatrice, sera capable de continuer à faire avancer nos nouvelles priorités de croissance et nos programmes de distribution à l’échelle internationale. »