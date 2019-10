Janus Henderson Investors a nommé Norbert Fullerton en tant que de responsable de la stratégie clients institutionnels pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique au sein de l’équipe institutionnelle EMEA. Basé à Londres, Norbert Fullerton est rattaché à Nick Adams, responsable des activités institutionnelles EMEA.

Dans ses nouvelles fonctions, Norbert aura pour mission d’adresser la clientèle institutionnelle dans la région EMEA en mettant en avant les solutions d’investissement et les initiatives stratégiques pour ce segment de clientèle.

Avant de rejoindre Janus Henderson, Norbert était conseiller senior chez MJ Hudson Allenbridge. Au cours de sa carrière, il a occupé différents postes, dont notamment le poste de stratège en investissement senior et actuaire chez Towers Watson (aujourd’hui Willis Towers Watson). Il a également été directeur des solutions de pension chez Russell Investments et « partner » chez Mercer où il a développé l’activité de conseil en gestion de patrimoine à Londres.

Norbert est titulaire d’un Master en science actuarielle de la City University de Londres. Il a reçu en 2003, le titre de Fellow de l’Institute and Faculty of Actuaries.

Nick Adams, responsable des activités institutionnelles EMEA, déclare : « Notre clientèle institutionnelle est de plus en plus en demande de solutions et produits sophistiqués. Nous étions à la recherche d’un profil qui viendrait renforcer la collaboration avec nos clients. J’ai été très impressionné par les compétences de Norbert et ses 20 ans d’expérience. Il apportera une vision orientée client à forte valeur ajoutée à la direction stratégique de l’activité institutionnelle EMEA. Notre équipe institutionnelle existe depuis de nombreuses années et enchaîne les succès. La nomination de Norbert renforcera la capacité de Janus Henderson à s’adapter à l’évolution des besoins de ses clients. »