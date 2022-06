L’équipe est composée de Bent Elvin Lystbaek, Jacob Ellinge Nielsen, Thomas Haugaard et Sorin Pirău, gérants de portefeuille disposant chacun d’une dizaine d’années d’expérience en investissement sur les marchés émergeants. Les membres de l’équipe arrivent de Danske Bank Asset Management, où ils géraient 6 milliards d’euros de stratégies dette émergeante en devises fortes pour des clients institutionnels et particuliers. Ils rejoindront Janus Henderson le 1er septembre 2022 et seront sous la supervision de Jim Cielinski, Responsable mondial de la gestion obligataire. L’équipe sera basée à Copenhague, au Danemark, ce qui renforcera la présence de Janus Henderson en Europe du Nord.

L’intégration de cette équipe au sein des effectifs de Janus Henderson souligne la double volonté de la société de répondre aux besoins des clients en matière de stratégies investissant sur les marchés émergents et de renforcement de sa gamme globale de produits Fixed Income.

"Cette nouvelle expertise EMD vient compléter les atouts actuels de l’équipe Global Fixed Income en matière de crédit aux entreprises, d’obligations internationales et d’actions au sein des marchés émergents. Nous sommes ravis d’accueillir Bent, Jacob, Thomas et Sorin chez Janus Henderson et sommes impatients de pouvoir faire bénéficier nos clients de leur expertise.", déclare Jim Cielinski, Responsable mondial de la gestion obligataire.

Depuis sa création en 2013, le processus d’investissement de l’équipe « EMD » n’a cessé de produire de bons résultats pour les clients. Cette équipe cherche à générer de l’alpha à travers l’allocation par pays et la sélection de titres, en se concentrant sur les primes de risque de crédit. L’équipe intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus de recherche et prend en compte des facteurs quantitatifs et qualitatifs pour déterminer un score interne et prévisionnel.

Ali Dibadj, CEO de Janus Henderson, ajoute : « L’embauche d’une équipe EMD de renommée mondiale démontre notre engagement à répondre aux besoins de nos clients et à soutenir la croissance de notre entreprise. Nous continuerons à chercher des moyens internes et externes pour y parvenir. »