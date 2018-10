Janus Henderson Investors annonce la nomination de Charles Kanengieser en tant que Sales Manager pour la France et Monaco avec effet immédiat. Placé sous la supervision de Jon Dubarbier, Directeur de la distribution externe pour la France et Monaco, Charles Kanengieser rejoint l’équipe de vente basée à Paris et sera plus particulièrement en charge de promouvoir l’offre d’investissement de Janus Henderson auprès de la clientèle wholesale.

Avec près de 33 milliards d’euros d’encours sous gestion en Europe continentale, Janus Henderson Investors possède déjà une forte présence sur le marché français dans lequel la société est implantée depuis plus de 15 ans. Janus Henderson considère la France comme un des marchés les plus dynamiques en Europe, et continue de renforcer sa présence auprès des investisseurs wholesale et des investisseurs institutionnels.

« Nous sommes heureux de compter dans notre équipe un nouveau spécialiste des investissements fixed income en la personne de Charles », a déclaré Charles-Henri Herrmann, Directeur du développement France, Genève et Monaco. « Nos gestions obligataires représentent plus de 20% de nos encours totaux dans le monde et l’expérience acquise par Charles dans son précédent poste, constitue un atout de taille pour accélérer le développement de cette expertise auprès de nos clients. Son excellente connaissance du marché francophone, associée à sa profonde compréhension des clients et de leurs priorités d’investissement, contribuera à renforcer notre développement. »

Charles Kanengieser, 32 ans, possède près de 10 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Il a commencé sa carrière en 2009 au sein de Crédit Suisse, avant de rejoindre en 2010, Groupama Asset Management au poste de support commercial Europe de l’Ouest et du Nord. En 2012, il intègre Muzinich & Co, d’abord comme support Commercial et Marketing, avant d’en devenir Directeur Associé Marketing et Relations Clients en 2012. Charles est diplômé d’un Master 1 en technologie et gestion de la NEOMA Business School et d’un Master 2 Trading et Asset Management de l’INSEEC.