Deux équipes emblématiques du financement de l’innovation décident d’unir leur force pour le lancement de leur prochain véhicule d’investissement, “Daphni Yellow“, afin d’enrichir leurs propositions de valeur respectives.

L’équipe proposera aux investisseurs du fonds et aux entrepreneurs un modèle innovant alliant une équipe d’investisseurs et entrepreneurs de référence, à l’instar de fonds iconiques anglo-saxons, et la plate-forme numérique propriétaire existante de Daphni SAS, permettant notamment la mobilisation d’une communauté qualifiée.

Le fonds, dans la continuité des véhicules gérés historiquement par les équipes, investira majoritairement en Europe dans des projets numériques qui accompagneront le développement de nouveaux usages et tiendront compte des enjeux de demain.

Dans ce contexte, Marc Simoncini et Charles-Henry Tranié rejoindront la société de gestion Daphni SAS dans le cadre du prochain fonds “Daphni Yellow” aux côtés de Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman, fonds dont le premier closing est prévu dans les prochains mois.