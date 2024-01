J.P. Morgan Asset Management annonce la nomination de Laurence Taillandier au poste de Directrice Générale France. Basée à Paris, elle reportera directement à Christoph Bergweiler, Directeur Général Europe continentale chez J.P. Morgan Asset Management.

Chez J.P. Morgan Asset Management depuis plus de 17 ans, en qualité de Directrice Institutionnelle France et Luxembourg, Laurence Taillandier a joué un rôle clé dans la croissance de l’activité Institutionnelle pour ces deux pays. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera en charge de poursuivre le développement et la croissance des activités de J.P. Morgan Asset Management en France.

« Nous nous réjouissons du développement à venir de notre branche de gestion d’actifs en France sous la direction de Laurence Taillandier, qui prend le relais de Nicolas Deblauwe. Nicolas a joué un rôle déterminant dans la direction de nos activités en France et au Benelux, et continuera à se concentrer sur notre filiale au Benelux », a déclaré Patrick Thomson, Directeur Général EMEA chez J.P. Morgan Asset Management.

Biographie :

Laurence Taillandier - Directrice Générale France

Laurence a rejoint J.P. Morgan Asset Management en 2006 en tant que commerciale senior sur le segment institutionnel. En 2020 elle est nommée Directrice Institutionnelle France et Luxembourg. Laurence a démarré sa carrière en 1996 au sein de la salle de marché de Cardif, compagnie d’assurance du groupe BNP Paribas. Deux ans plus tard, elle rejoint la Société Générale Asset Management en tant que gestionnaire de portefeuille crédit et titrisation. Elle est titulaire d’un Master I en Finance de l’Université de Paris-Dauphine et d’un Master II en Banque - Finance de l’Université René Descartes, Paris V.