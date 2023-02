J.P. Morgan Asset Management annonce la nomination d’Audrey Pauly au poste de Directrice Commerciale Distribution France. Basée à Paris, elle reportera directement à Nicolas Deblauwe, Directeur Général France et Benelux chez J.P. Morgan Asset Management.

Chez J.P. Morgan Asset Management depuis plus de 20 ans, notamment en qualité de Responsable Distribution Île-de-France et Sud-Est, Audrey Pauly a joué un rôle important dans le développement de l’activité de distribution en France auprès des plateformes et des Conseillers en Gestion de Patrimoine, afin de répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Elle poursuivra cette mission dans ses nouvelles fonctions.

« Nous sommes ravis qu’Audrey, avec sa profonde connaissance du marché français, prenne le relais de Stéphane Vonthron pour diriger notre équipe de distribution. Nous remercions Stéphane pour sa vision et son leadership et lui souhaitons le meilleur pour la suite », a déclaré Nicolas Deblauwe, Directeur Général pour la France et le Benelux chez J.P. Morgan Asset Management.