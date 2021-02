M. Takatsuki sera chargé de diriger les efforts de JPMAM en matière de stratégie d’investissement durable dans la région EMOA, notamment en ce qui concerne la politique de vote, le dialogue avec les entreprises et le reporting extra-financier. À cette fin, il travaillera en étroite collaboration avec les gérants de portefeuille et les analystes de JPMAM sur toutes les catégories d’actifs. Basé à Londres, M. Takatsuki reportera à Jennifer Wu, Directrice mondiale de l’investissement responsable.

Avant de rejoindre JPMAM, M. Takatsuki occupait le poste de responsable mondial de la recherche ESG et de l’engagement actionnarial chez AXA Investment Managers. Il a également passé sept ans chez BMO Global Asset Management, où il se consacrait à la gouvernance et à l’investissement durable. Avant cela, M. Takatsuki a exercé pendant près de dix ans différentes fonctions de producteur et journaliste de radio et de télévision, à la BBC, chez Bloomberg et CNBC.

Jennifer Wu, Directrice mondiale de l’investissement responsable chez J.P. Morgan Asset Management, explique : "La grande expertise de Yo en matière d’investissement durable ainsi que son parcours impressionnant au sein de programmes de « stewardship » d’investisseurs réputés, constituent un atout majeur alors que nous continuons de renforcer nos initiatives en lien avec nos cinq priorités mondiales de l’investissement responsable. Il aura notamment pour mission de développer notre engagement et notre dialogue avec les entreprises afin d’encourager une meilleure publication de leurs données ESG et climatiques et une plus grande transparence dans les choix de mesures et d’objectifs. Cette mission répond à un double objectif : d’une part, favoriser l’alignement de leur stratégie sur les différentes trajectoires de transition climatique, conformément aux recommandations du TCFD et aux normes du SASB, et d’autre part, permettre aux gérants et investisseurs de disposer d’informations utiles et comparables pour leurs décisions d’investissement".

En février 2020, JPMAM a publié ses priorités mondiales en matière d’investissement responsable, qui comprennent le risque climatique, la gestion du capital humain, la gouvernance, l’alignement de la stratégie sur le long terme et l’engagement des parties prenantes. Le rapport annuel 2020 de JPMAM sur le « stewardship » de ses investissements présente les étapes franchies en direction de ces objectifs.