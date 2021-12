Le fonds Climate Change Solutions investira dans des entreprises avant-gardistes qui développent et déploient des solutions permettant de faire face au changement climatique. Notamment des entreprises produisant de l’énergie propre (éolienne, solaire ou hydraulique) et contribuant à bâtir un écosystème renouvelable, celles investissant dans des formes d’agriculture ou de construction à faible intensité carbone, ou encore des sociétés développant des moyens de transport durables ou des technologies permettant de réduire les déchets.

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund s’appuiera sur l’outil de traitement du langage naturel propriétaire de JPMAM, ThemeBot, pour passer en revue près de 13 000 valeurs dans le monde et analyser rapidement des dizaines de millions de sources de données. ThemeBot cherchera à identifier les entreprises qui luttent contre le changement climatique à travers le monde, qu’il s’agisse d’acteurs bien établis adaptant leurs modèles d’entreprise ou d’innovateurs en phase de démarrage développant des technologies futures pour la transition vers une économie bas carbone, sans oublier les petites et moyennes capitalisations impliquées dans cette transformation. L’équipe d’analystes chercheurs de JPMAM, forte de plus de 90 professionnels, évaluera ensuite les critères d’investissement fondamentaux pour chacune des valeurs identifiées par ThemeBot, afin de contribuer à la construction d’un portefeuille différencié et à forte conviction.

Le fonds sera géré par Francesco Conte, Yazann Romahi et Sara Bellenda, qui apportent chacun plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Les gérants sélectionneront les idées les plus convaincantes, en s’appuyant sur les analyses des chercheurs de JPMAM, ainsi que sur la maitrise des enjeux climatiques et l’expérience en matière d’engagement de l’équipe d’investissement durable de JPMAM, afin de constituer un portefeuille de sociétés ouvrant la voie à des solutions climatiques. Au lancement, le fonds comptera entre 50 et 100 positions. Le montant des frais pour la part C du fonds Climate Change Solutions s’élèvera à 75 points de base.

Massimo Greco, responsable des fonds EMEA chez J.P. Morgan Asset Management, déclare : « Nous sommes très heureux de développer notre offre thématique Climate Change Solutions pour les investisseurs internationaux à la recherche d’une solution originale et différenciée à intégrer aux portefeuilles de leurs clients. En combinant l’intelligence artificielle et humaine, notre stratégie vise à saisir les opportunités d’investissement innovantes et le potentiel des technologies facilitant la transition vers une économie bas carbone. »

JPMAM a lancé un OEIC britannique en juin 2021. En plus de l’OEIC et de la SICAV, l’entreprise entend également lancer un ETF UCITS, sur la base de la stratégie d’investissement Climate Change Solutions en 2022, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.