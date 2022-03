Tous deux travailleront sous la direction du responsable mondial de l’investissement durable de JPMAM.

Roland Rott est nommé responsable de la recherche investissement durable

Soňa Stadtelmeyer-Petru est nommée responsable de la stratégie investissement durable pour la région EMEA

Roland Rott est ainsi nommé responsable de la recherche sur l’investissement durable, une fonction nouvellement créée avec un périmètre mondial. Basé à Londres, Roland Rott supervisera une équipe de spécialistes, incluant plusieurs climatologues, dans la production de recherches et de données ESG et thématiques, mais aussi de solutions analytiques pour les gérants de portefeuille, les analystes et les clients de JPMAM. Son équipe sera également responsable de la création et de l’évolution du système de notation ESG propriétaire de JPMAM, ainsi que de l’intégration des analyses et des données climatiques dans les processus d’investissement de JPMAM.

Soňa Stadtelmeyer-Petru est pour sa part nommée responsable de la stratégie investissement durable dans la région EMEA. Dans le cadre de ce nouveau rôle, Stadtelmeyer-Petru supervisera les efforts de JPMAM en matière d’investissement durable dans la région. Son équipe travaillera en étroite collaboration avec les clients de celle-ci afin de répondre à un large éventail de besoins, notamment la conception de portefeuilles sur mesure, l’offre de conseils et l’accompagnement vers de meilleures pratiques en matière de politique ESG, l’aide à la définition d’objectifs et l’engagement avec les clients à l’échelle mondiale en matière de politique "nette zéro". Soňa contribuera également à promouvoir une innovation produit pertinente et à valeur ajoutée, visant à répondre aux attentes des clients et aux normes réglementaires.

Jennifer Wu, responsable mondiale de l’investissement durable chez J.P. Morgan Asset Management, commente ces nominations : « Nous sommes ravis que Roland et Soňa aient rejoint notre équipe. Ils bénéficient tous deux d’une grande expérience et d’une expertise qui renforceront et amélioreront nos efforts dans le domaine de l’investissement durable, tant auprès de nos clients que de nos partenaires internes. Leurs compétences complètent parfaitement l’équipe existante, qui comprend un mélange diversifié de talents allant de spécialistes de l’investissement durable aux experts en stewardship, en passant par des climatologues, des universitaires, des chercheurs, ainsi que des investisseurs expérimentés en gestion de portefeuille fondamentale traditionnelle. »

Roland Rott exerçait auparavant dans le Groupe La Française, où il était responsable de la recherche ESG et l’investissement durable, et était à la tête d’une équipe de recherche ESG buy-side couvrant une gamme de portefeuilles d’actions et de crédit gérés activement. Avant cela, il était associé chez GO Investment Partners LLP pendant dix ans et analyste en gouvernance d’entreprise chez DWS Investment GmbH pendant plusieurs années.

Soňa Stadtelmeyer-Petru nous vient d’Allianz Investment Management, où elle a dirigé les efforts d’investissement durable de la société, en étant basée à Munich. Elle avait d’abord rejoint Allianz Investment Management en 2012 en tant qu’analyste chargée du contrôle financier avant d’occuper une série de rôles liés à l’ESG, à l’investissement responsable et à l’investissement à impact. Auparavant, elle avait été Junior Manager Deal Origination chez iBRAIN Consulting Group.