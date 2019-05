Ces deux ETF sont d’ores et déjà cotés sur les places suivantes : London Stock Exchange, Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.

L’ETF BBTR a pour objectif d’offrir aux investisseurs une exposition liquide et à faibles coûts au bêta des bons du Trésor libellés en dollars émis par le gouvernement américain, et ce sur tout le spectre de la courbe des taux. BBTR vise à répliquer l’indice J.P. Morgan Government Bond Index United States.

L’ETF BBEG a pour objectif d’offrir aux investisseurs une exposition liquide et à faibles coûts au bêta des obligations d’État libellées en euros émises par les pays de la zone euro sur tout le spectre de la courbe des taux. BBEG vise à répliquer l’indice J.P. Morgan EMU Government Bond.

Les deux ETF s’appuient sur l’expérience de JPMAM en matière de réplication d’indices, de gestion de portefeuille et de solutions technologiques sur-mesure. BBTR et BBEG viseront un ratio du total des frais (TER) de 10 points de base chacun.

Bryon Lake, Directeur international ETF chez J.P.Morgan Asset Management, précise : « Les ETF obligataires sont de plus en plus appréciés car ils permettent d’ajouter une exposition obligataire diversifiée et liquide aux portefeuilles. Et ce avec un niveau de transparence qu’il n’est pas possible d’obtenir en investissant directement sur les marchés obligataires internationaux. Notre offre ETF BetaBuilders est conçue pour offrir à nos clients un accès efficace à des solutions simples et pondérées selon la capitalisation boursière. »