Ivalua, un des leaders mondiaux des solutions e-Achats et de gestion des dépenses, annonce aujourd’hui avoir levé 60 millions de dollars pour accélérer son développement. Cette levée de fonds valorise l’entreprise à plus d’un milliard de dollars, faisant ainsi d’Ivalua la nouvelle licorne française. La société devrait dépasser les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2019.

Avec ce nouveau tour de table, Ivalua accueille Tiger Global Management à son capital aux côtés d’Ardian Growth - l’un des investisseurs historiques qui profite de l’opération pour se renforcer - de KKR et des Fondateurs. Le management d’Ivalua conserve toutefois une participation majoritaire afin d’assurer la continuité sur le long terme de la stratégie de croissance de l’entreprise tout en conservant la satisfaction de ses Clients.

La solution Ivalua est devenue un outil stratégique de l’amélioration de la performance financière des entreprises grâce la rationalisation des processus achats, l’amélioration des relations fournisseurs et la génération de valeur. Le marché des logiciels de gestion des achats est estimé à plus de 20 milliards de dollars. Il connaît une croissance rapide et se distingue comme l’un des secteurs les plus dynamiques du marché des logiciels SaaS (Software as a Service).

Ivalua n’a eu de cesse d’accroître sa part de marché grâce aux avantages uniques de son offre technologique. La profondeur fonctionnelle de la solution développée sur une plateforme unique permet d’offrir une flexibilité et une rapidité de déploiement inégalées aux clients à toutes les étapes de leur transformation digitale. Cette agilité permet notamment de déployer des solutions pré-paramétrées par industrie tout en conservant un socle technologique unique. Les clients voient ainsi plus rapidement les bénéfices et la valeur créée par la solution Ivalua, ce qui explique que la société affiche un taux de rétention clients parmi les plus élevés du marché à plus de 98.

Ivalua a su croître tout en maintenant sa rentabilité. Cette levée de fonds permettra d’accélérer les investissements de l’entreprise en matière d’innovation produit, de développement international et de saisir les éventuelles opportunités de croissance externe. Pour David Khuat-Duy, Président et Fondateur d’Ivalua : « Cet investissement, réalisé par l’un des principaux fonds mondiaux, est une reconnaissance supplémentaire de la qualité de notre vision stratégique à long terme et du modèle économique d’Ivalua. Ce capital supplémentaire nous permettra d’offrir toujours plus de valeur à nos clients tout en assurant notre croissance. »

Laurent Foata, responsable de l’activité Ardian Growth ajoute : « Ivalua est la nouvelle licorne française. Nous l’accompagnons depuis son projet de conquête du marché américain en 2011. Je remercie les fondateurs pour leur confiance et félicite leurs équipes pour ce parcours exceptionnel à l’international tout en conservant un contrôle majoritaire du capital. C’est avec grande fierté que nous participons à cette opération pour décupler leur croissance et renforcer leur positionnement parmi les leaders mondiaux sur le marché du Spend Management. »