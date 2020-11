Isold Heemstra, 47 ans, est nommé directeur général d’ING en France à compter du 1er janvier 2021.

Actuellement directeur général d’ING en République Tchèque, il prend la suite d’Anne-Sophie Castelnau, directrice de la Banque de Financement et d’Investissement en France, qui a rempli ce rôle par intérim depuis le départ de Karien van Gennip.

Isold Heemstra a rejoint le groupe ING en 2002 et acquis une large expérience en management, ventes et conduite du changement. Il a travaillé successivement aux Pays-Bas, au Canada, en Malaisie, en Allemagne et en République Tchèque.

En tant que directeur général de la filiale tchèque d’ING, rôle qu’il a endossé en 2016, il a transformé avec succès l’organisation en vue du lancement de nouveaux produits pour la banque de détail et a doublé le portefeuille de prêts de la banque de financement et d’investissement. Enfin, il a joué un rôle déterminant pour renforcer les fondations règlementaires de la banque.

Isold Heemstra débute sa carrière professionnelle en 1997 en tant qu’entrepreneur en créant la société de développement de logiciels Auxilium à Delft avant de revendre avec succès ses actions à un capital-risqueur fin 2001.

Il est titulaire d’un Master en Génie chimique et Technologie des bioprocédés de l’Université de Delft aux Pays-Bas et d’un diplôme en Technologie de Séparation à l’Université Clarkson de New York, aux États-Unis. En 2019, il a suivi et validé le programme de Management Général de la Harvard Business School à Boston, aux États-Unis.