Avec plus de 3 700 clients et 150 collaborateurs, Everwin a fêté ses 25 ans en 2020 et a réalisé un CA de 14,9 millions d’euros en 2019. En intégrant le groupe Harris, Everwin passe à une nouvelle étape de son développement. Basé au Canada, Harris propose des solutions logicielles verticales pour le secteur public, la santé et d’autres secteurs privés partout en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie.

« Harris est le meilleur partenaire pour donner les moyens à Everwin d’atteindre des objectifs de croissance ambitieux. Je suis ravi qu’Everwin soit le premier éditeur français à rejoindre le groupe avec lequel nous partageons des valeurs communes et des perspectives qui s’inscrivent dans la durée. », explique Tony Pénochet, Président d’Everwin.

« Nous sommes très contents qu’Everwin intègre Harris pour étendre notre gamme de solutions à destination des secteurs industriels, du bâtiment et des services professionnels. Nous souhaitons accompagner Everwin pour pérenniser l’entreprise, développer son savoir-faire et lui permettre de franchir de nouvelles étapes et d’accélérer sa croissance. », indique Nick Nardi, Senior Executive Vice President de Harris.

Tony Pénochet souligne également l’aide apportée par les fonds d’investissement qui ont accompagné la société ces dernières années. En effet, Isatis Capital et Entrepreneur Invest avaient rapidement été convaincu par la position de leadership de Everwin sur certains segments de son secteur : « Je remercie sincèrement les équipes d’Isatis Capital et d’Entrepreneur Invest pour leur soutien dans notre stratégie de développement. Avec cette opération, j’entends assurer la mise en œuvre d’un nouveau développement stratégique ambitieux du Groupe autour de deux axes principaux : une expansion rapide de l’offre en vente indirecte et la consolidation des parts de marché dans l’hexagone par le développement de l’offre SaaS. »

Charles Collin, Directeur d’investissement chez Isatis Capital ajoute : « Nous avons soutenu le développement d’Everwin avec passion au cours des 2 dernières années. La position de leader de la société, la qualité de son fondateur et de l’équipe de management, ont conforté l’attractivité de la société sur son marché. Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer au développement du groupe et remercions son dirigeant avec qui nous avons entretenu une relation de confiance et d’échange. »

Enfin, Bertrand Folliet, Directeur général délégué chez Entrepreneur Invest complète : « Nous avions été conquis par la vision du management et nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner Everwin dans son développement ces derniers années. Nous sommes convaincus que cette nouvelle opération renforcera leur leadership sur leur secteur. »