Le graphique ci-dessous utilise les données de l’IEA et montre un élément très encourageant, une réallocation importante des investissements mondiaux en source d’énergie. Les investissements en énergies fossiles, charbon pétrole et gaz ont chuté de presque 8% en dix ans avec une tendance sur la décennie très stable. En revanche l’investissement en énergie renouvelables ont été multipliés par 2,5 sur la même période et représentent maintenant plus du double des investissements en énergie fossile.

Nous avions noté précédemment l’effondrement du coût de production des énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, ce qui rend l’investissement dans ces énergies économiquement intéressant. Le résultat est un changement fondamental de réallocation des ressources.