Dans le cadre du lancement de son mandat de gestion « Investissement Durable », UBS La Maison de Gestion va utiliser l’outil de screening des entreprises de la start-up française Deepscore afin de compléter l’analyse extra-financière des sociétés dans lesquelles les portefeuilles sont investis. Ces informations viendront renforcer celles apportées par la recherche du groupe UBS et l’expertise des gérants. Cela permet à UBS La Maison de Gestion de piloter précisément l’univers d’investissement de ses clients sensibles à la finance responsable.

Depuis 2018, Deepscore publie son service Moralscore qui, à travers son site et son application propose aux consommateurs de classer les entreprises et les marques d’un grand nombre de secteurs selon des critères environnementaux et sociaux. Pour établir les notes, DeepScore étudie toute l’information publique disponible sur chaque entreprise. La société est indépendante des marques qu’elle analyse.

Dans le cadre de son partenariat avec UBS La Maison de Gestion, DeepScore va évaluer les critères extra-financiers des sociétés cotées sélectionnées par cette dernière, grâce à son outil de screening.

Un rapport sera établi récapitulant tous les critères évalués, justifiant la notation attribuée. La liste des sources utilisées pour réaliser l’étude sera fournie et disponible.

« Ce partenariat original entre une boutique de gestion et une fintech responsable nous permet de proposer à nos clients, qui souhaitent de plus en plus investir de manière responsable, un portefeuille d’investissement personnalisé, au plus près de leurs valeurs » souligne Julien Vincenti, responsable de la gestion discrétionnaire au sein d’UBS La Maison de Gestion.

Dans le cadre du mandat « Investissement Durable », les clients confient aux gérants un mandat de gestion qu’ils modulent selon leurs exigences : outre le niveau de risque financier mesuré par les classes d’actifs, ils déterminent des objectifs extra-financiers sur lesquels ils souhaitent maximiser leur impact.

Ces objectifs s’articulent autour du respect de l’environnement, des bénéfices sociétaux ou de la qualité de la gouvernance qui seront monitorés dans les portefeuilles. Les clients peuvent en outre faire le choix d’exclure de leurs investissements les émetteurs qui opèrent dans des secteurs d’activité qu’ils ne souhaitent pas financer.

Pour construire le portefeuille financier personnalisé de ses clients, UBS La Maison de Gestion a créé un comité d’investissement dédié qui comprend des gérants et les spécialistes ISR. Ce comité analyse les informations apportées par la recherche du Groupe UBS, complétée par les données apportées par DeepScore.

Il prend également en compte les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Suite aux décisions de ce comité et en conformité avec le cahier des charges exprimé par les clients, les portefeuilles sont construits et revus par les gérants pour en améliorer continuellement la durabilité sans sacrifier l’analyse financière.