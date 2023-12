En investissant dans cette thématique, les investisseurs soutiennent, non seulement la transition vers un avenir plus vert, mais se positionnent également pour bénéficier d’une industrie en expansion.

C’est une opportunité de participer à la transition écologique tout en réalisant un investissement potentiellement rentable et à tout le moins utile.

Les sources d’énergie renouvelable, telles que les énergies éolienne, solaire et hydroélectrique, fournissent aujourd’hui environ 21 % de l’électricité américaine, selon l’Administration américaine d’information sur l’énergie (U.S. Energy Information Administration). Ce secteur a quadruplé sa capacité de production au cours de la dernière décennie, grâce à la baisse des coûts des panneaux solaires, des éoliennes et des batteries de stockage d’énergie. Alors que les gouvernements proposent des lois pour accélérer la décarbonisaton, les entreprises signent des contrats d’achat d’électricité (CAE) dans les énergies propres. Dans ce contexte, investir dans certaines actions du secteur des énergies renouvelables, comme NextEra Energy (NEE US), SolarEdge Technologies (SEDG US) et First Solar (FSLR US), s’avère intéressant pour les investisseurs.

Pourquoi investir dans des actions liées aux énergies renouvelables ?

Outre le fait que cela ait du sens sur le plan économique, ces actions sont en accord avec les valeurs de responsabilité sociale des clients et contribuent à la diversification de leur portefeuille. L’Agence internationale de l’énergie estime qu’à chaque dollar investi dans les énergies fossiles, environ 1,7 dollar est désormais alloué aux énergies propres, et les investissements dans l’énergie solaire sont sur le point de dépasser ceux destinés à la production pétrolière pour la première fois. Selon Bloomberg, "les nouveaux investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ont atteint des sommets, atteignant 358 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023". Dans ce contexte, les entreprises spécialisées dans les énergies propres sont susceptibles de bénéficier d’avantages considérables.