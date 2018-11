Basée à Bruxelles, Elizabeth Gillam (31 ans) bénéficie d’une grande expérience des affaires publiques. Titulaire d’un master de langues modernes, elle a travaillé pour le Trésor britannique en qualité de Policy advisor en charge des questions fiscales de 2009 à 2011. Puis, elle a occupé le poste de responsable adjoint du bureau de Bruxelles de la City of London Corporation. Avant de rejoindre Invesco, elle était depuis 2015 Directrice adjoint en charge des dossiers réglementaires et des politiques publiques chez Allianz Global Investors.

Le recrutement d’Elizabeth Gillam s’inscrit dans la démarche plus large d’Invesco en faveur de l’engagement externe. Ainsi, Graham Hook basé à Londres a été récemment recruté en tant que Responsable des relations avec le gouvernement britannique et des politiques publiques. Cette approche s’est également traduite par la récente constitution de l’équipe en charge des relations avec le gouvernement américain basée à Washington. Les équipes EMEA et américaine travailleront en coordination avec l’équipe Corporate Communication d’Invesco pour élaborer un programme sur mesure visant à renforcer notre approche pro-active d’engagement vis-à-vis des parties prenantes des différentes juridictions.

Rupert Rossander souligne : « Invesco reconnaît l’importance croissante de l’engagement auprès des décideurs politiques, des régulateurs et des autres acteurs à l’échelle tant mondiale que régionale. Dans ce cadre, Elizabeth apportera grâce à sa grande expérience une contribution essentielle à la dynamique de cette importante initiative en Europe. »