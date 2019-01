Invesco annonce le recrutement de Julien Valarcher au poste de responsable commercial ETF France-Monaco auprès de la clientèle Distribution. Julien Valarcher est basé à Paris et reporte directement à Céline Bonnet-Durand, directeur Distribution France-Monaco.

Invesco est présent sur le marché européen depuis 2008 et est aujourd’hui le quatrième fournisseur mondial d’ETF suite notamment aux acquisitions de PowerShares en 2006 et de Source en 2017.

Céline Bonnet-Durand déclare : « Nous sommes ravis que Julien Valarcher rejoigne notre équipe. Sa grande expérience des ETF et son excellente connaissance des besoins spécifiques de notre clientèle constituent des atouts précieux. La France représente un marché clé pour la distribution de notre gamme d’ETF. Il travaillera en étroite collaboration avec Thibaud de Cherisey, Responsable de la distribution ETF sur la zone EMEA ».

***************Biographie de Julien Valarcher****************

Julien Valarcher, 35 ans, a occupé pendant quatre ans des fonctions commerciales au sein de la banque d’affaires du groupe Oddo. Il rejoint ensuite Ossiam en 2012, où il a été en charge de développer la clientèle basée en France, en Suisse Romande et au BeLux, sur les banques privées et gérants de fortune, les gestions diversifiées et la multigestion. Julien Valarcher, CFA est titulaire d’un double Master II en Marchés Financiers et en Gestion de Patrimoine de l’IAE Clermont Auvergne.