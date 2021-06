Michael et Thomas continueront à travailler en étroite collaboration avec Paul et Paul jusqu’à la fin de cette année afin d’assurer une transition sans accroc et prendront leurs fonctions de co-directeurs à compter du 1er janvier 2022.

Au cours des 26 dernières années, Paul et Paul ont fait de l’équipe Henley Fixed Interest l’une des équipes de gestion les plus renommées et les plus performantes d’Europe. L’équipe, qui comptait 3 membres seulement en 1995, s’est étoffée progressivement et compte désormais 28 collaborateurs et a l’intention de poursuivre son expansion en 2021.

Au 28 mai 2021, 88% des actifs gérés par l’équipe par le biais de fonds ouverts se situent dans le premier ou deuxième quartile sur un an. Sur trois ans, le nombre d’actifs sous gestion se situant dans le premier ou deuxième quartile s’établit à 85%. L’équipe a remporté plus de 80 récompenses et gère un encours d’actifs de 25,5 milliards de livres sterling (au 31 mars).

Ces performances exceptionnelles s’expliquent en grande partie par la volonté de Paul et Paul de soutenir leurs collaborateurs et de les aider dans leur ascension professionnelle. Non seulement cela a permis l’avènement d’une équipe qui bénéficie d’un large éventail d’expertises, mais cela a également contribué à stabiliser l’équipe : nombre de collaborateurs sont là depuis plus de 10 ans. À ce jour, en dehors de Paul Causer et Paul Read, l’équipe compte 10 gérants, dont certains ont rejoint l’équipe il y a plus de 15 ans. Les départs à la retraite de Paul et Paul seront les premiers de l’histoire de l’équipe.

Paul Causer et Paul Read déclarent : « Il s’agit d’une décision très importante pour nous. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, nous aimons notre travail et nos collègues. Cela étant, nous sommes convaincus que Michael et Thomas seront des leaders excellents pour cette équipe qui regorge de talents prêts à servir nos clients et qui continuera à grandir au fil des ans. Cela fait 10 ans que nous préparons ce passage de témoin et nous poursuivrons ce processus tout au long de l’année 2021 afin de donner aux clients le temps de se familiariser avec la dernière phase de la transition ».

Michael travaille avec Paul et Paul depuis plus de 25 ans et a rejoint l’équipe Fixed Interest dès le début. Fort de son expérience de pointe en gestion de portefeuille acquise au cours des 15 dernières années, il co-gère un fonds d’obligations d’entreprise avec Paul Causer. Ayant œuvré au sein de l’équipe en charge de la gestion de devises puis dans l’univers de la gestion obligataire (obligations d’État et obligations d’entreprise « investment grade »), il apporte une expérience considérable en matière de gestion de portefeuille.

Thomas compte plus de 21 ans d’expérience dans l’univers de la gestion de produits de taux et apporte son expertise de pointe en matière de recherche obligataire. Il a notamment dirigé l’équipe en charge de la recherche crédit chez Morgan Stanley, avant de rejoindre Invesco. Depuis qu’il a rejoint Invesco il y a quatre ans, il s’est révélé être un membre inestimable de l’équipe et a fait ses preuves avec des performances très solides dans la gestion de fonds obligataires à haut rendement.

Nous n’avons nullement l’intention de modifier la philosophie d’investissement de l’équipe, laquelle puise ses racines dans la recherche fondamentale. La philosophie de l’équipe en matière de gestion de portefeuille est profondément enracinée dans sa culture. Elle a concouru à façonner un processus d’investissement qui fait la part belle aux idées lumineuses de nos analystes macroéconomiques. Ce processus nous permet de tester et de réévaluer continuellement les idées qui nous sont soumises, de donner corps aux recommandations d’investissement au sein des portefeuilles et de prendre nos décisions d’investissement en nous appuyant sur un solide cadre de gestion des risques.

Stephanie Butcher, directrices des investissements, explique : « Henley a de la chance de pouvoir compter sur une équipe de gestion obligataire aussi performante. La position dans laquelle nous nous trouvons actuellement témoigne du leadership exceptionnel de Paul Causer et Paul Read. Après avoir œuvré 26 ans pour Invesco et près de 40 ans dans le secteur de la finance, ils s’apprêtent à prendre une retraite amplement méritée. Michael Matthews et Thomas Moore offrent un parfait mélange d’expérience et de leadership. L’équipe regorge de talents et j’ai hâte de les voir continuer à répondre aux attentes de nos clients ».