Invesco Asset Management annonce le recrutement de Joseline Hobson au poste de Directrice des ventes de la clientèle institutionnelle pour la France. Diplômée d’HEC en affaires internationales et titulaire d’un Bachelor of Arts de l’université de Yale, Joseline Hobson (57 ans) dispose de 30 ans d’expérience dans l’industrie financière dont 14 ans dans la gestion d’actifs.

Elle a commencé sa carrière en 1986 en tant que trader obligataire à la Banque Indosuez à Paris, puis a rejoint en 1989 la CDC Marchés où elle a exercé différentes fonctions commerciales. En 2004, elle a rejoint SEI Investments en tant que responsable de la commercialisation de l’offre multi-gestion auprès de la clientèle institutionnelle en France.

De 2006 à 2012, elle a travaillé pour Deutsche Bank Advisors France où elle deviendra responsable de la vente institutionnelle en France avant de travailler chez State Street Global Advisors comme directrice des ventes institutionnelles France et Espagne. Avant de rejoindre Invesco Asset Management, elle dirigeait les équipes de vente et de distribution depuis fin 2013 chez DWS.

Jillert Blom, Directeur commercial de la clientèle Institutionnelle Benelux, France et Nordics, commente : « Joseline Hobson bénéficie d’une grande expérience et d’une très bonne connaissance des différents marchés financiers et des investisseurs institutionnels en France. Grâce à son parcours au sein de grands groupes internationaux, l’arrivée de Joseline Hobson constitue un recrutement de premier plan pour accompagner nos efforts de développement commercial auprès des institutionnels et entreprises en France qui représente un marché important. »