Il s’agit du premier tour de table pour Invenis qui, depuis sa création fin 2015, a entièrement autofinancé son développement. Outre le doublement de ses équipes en 2020 et un travail approfondi en UX au contact des utilisateurs de la solution, cette opération va lui permettre d’accélérer son développement sur le marché des PME et ETI françaises et d’entamer sa stratégie de ventes indirectes.

REPONDRE AU DEFI DE L’ANALYSE DE DONNÉES MODERNE EN ENTREPRISE

En France, si 90% des entreprises françaises sont conscientes de l’importance des données pour améliorer leur performance opérationnelle, seulement 9% ont recours aux outils d’analyse prédictive (source IDC). En cause, des technologies de Big Data et d’Intelligence Artificielle (I.A.) encore trop complexes d’utilisation pour les équipes opérationnelles et nécessitant l’aide d’experts en data ou de prestataires spécialisés.

C’est pour répondre à cet enjeu majeur que Pascal Chevrot, Benjamin Quétier (ex. Ministère de la Défense, responsables de grands projets data, impliquant experts IA et Big Data) et Grégory Serrano (ex. Colt Technology Services) ont créé Invenis en 2015. Leur ambition : aider toutes les PME et ETI à devenir Data-Driven, permettant aux Business Analysts et équipes métiers de réaliser des analyses prédictives sur toutes leurs données, en toute autonomie, grâce aux technologies de Big Data et d’I.A. rendues simples d’utilisation.

LA PREMIERE SOLUTION DE DATASCIENCE SANS EN AVOIR LES COMPETENCES POUR PME- ETI

Fort de plusieurs années de R&D, Invenis a créé la première solution rendant accessible le Big Data et l’I.A. à toutes les entreprises sans besoin de compétence en Data Science et sans coder. Son logiciel tout-en-un accessible en SaaS permet ainsi aux analystes et aux experts métiers d’être autonomes de bout en bout.

Depuis la connexion aux données jusqu’à la data-visualisation en passant par la préparation des données et des traitements toujours plus puissants, la solution Invenis transforme en Citizen Data Scientist les équipes des PME-ETI.

UN ACTIVITE EN CROISSANCE ET JUSQU’ALORS AUTO-FINANCEE

Une approche qui depuis 4 ans a fait ses preuves. La start-up a su démontrer en très peu de temps sa valeur ajoutée auprès de ses clients. Sa solution est d’ores et déjà utilisée dans de nombreux secteurs et les domaines d’applications et les métiers concernés sont multiples tels que : la maintenance prédictive dans l’industrie ; la connaissance clients et les recommandations d’achat dans le retail ; l’optimisation du parcours patients pour les acteurs de la Pharma et de la santé ou encore la prédiction de stocks pour la logistique, etc.

Constituée d’une équipe de 20 collaborateurs, la jeune pousse, jusque-là financée sur fonds propres, compte aujourd’hui des centaines d’utilisateurs réguliers et une dizaine de clients dont des références telles que le Ministère des Solidarités et de la Santé ou encore l’AFNOR.

UNE LEVEE POUR ACCELERER LA CONQUETE DU MARCHE DE LA BUSINESS INTELLIGENCE

Fort d’une technologie éprouvée et d’un business model mâture, Invenis dispose aujourd’hui de tous les atouts nécessaires pour accélérer et s’imposer en tant que référent clé sur le marché de la business intelligence réinventée pour les PME-ETI. Pour soutenir sa croissance en France, doubler ses équipes et continuer à investir dans son produit et dans la R&D, Invenis a ainsi levé 3M€ dont 2M€ auprès de Crédit Mutuel Innovation.

Les fonds levés permettront également à Invenis de démarrer sa stratégie d’expansion commerciale via la mise en place d’un réseau de ventes indirectes, en travaillant en priorité avec des ESN et des Cabinets de conseil. Enfin, pour proposer une solution toujours plus proche des besoins de ses utilisateurs, la société lance son « Club Utilisateur » avec comme objectif la mise en place d’ateliers de co-conception avec ces derniers.

Cyrus Contant, chargé d’affaires chez Crédit Mutuel Innovation, commente : « Nous sommes ravis de soutenir le développement d’Invenis. L’expertise métier et technique de ses dirigeants, la maturité technologique de la solution et sa capacité à répondre à un besoin marché des PME-ETI encore largement inexploité et appelé à croitre considérablement dans les prochaines années nous ont convaincus d’apporter notre soutien ».

Grégory Serrano, co-fondateur d’Invenis, conclut « Nous sommes très heureux de démarrer cette nouvelle étape du développement d’Invenis avec le soutien de Crédit Mutuel Innovation. Nous allons pouvoir confirmer notre avance technologique et mettre nos utilisateurs et nos clients toujours plus au centre de notre travail d’amélioration d’un produit fait pour eux. Nous continuons à construire les fondamentaux et allons entamer une phase d’accélération, notamment en mettant en place un réseau de partenaires qualifiés, et ainsi permettre à toutes les PME-ETI de devenir Data-Driven ».