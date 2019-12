InterCloud est le leader de l’interconnexion des applications Cloud, et fournit des solutions « software-defined » entièrement managées pour connecter des ressources multi-cloud à grande échelle.

InterCloud permet aux entreprises globales d’interconnecter de manière transparente leurs ressources multi-cloud. Grâce à sa plateforme applicative mondiale, InterCloud est l’unique SDCI (Software-Defined Cloud Interconnect) capable d’offrir un service clé en mains géré de bout en bout, permettant aux entreprises de simplifier leurs infrastructures en leur offrant une visibilité et un contrôle accrus sur leurs applications multi-cloud.

InterCloud aide ainsi de très grandes entreprises (Forbes 2000) dans leur transformation numérique en leur permettant de déplacer leurs applications critiques vers le Cloud de manière sécurisée et fiable.

Grâce à cette nouvelle opération, InterCloud va renforcer son positionnement sur le marché européen et accélérer le développement de nouveaux services. Nous réinventons le marché de la connectivité en soutenant la transformation DevOps. La connectivité au cloud, faisant partie des architectures serverless et conteneurisées, doit être intégrée à l’approche CI/CD.

L’IT de demain exige une connectivité flexible et évolutive avec des niveaux de sécurité et de performance adaptés aux applications les plus critiques. InterCloud devient la première plate-forme automatisée d’orchestration réseau à mettre en œuvre des solutions axées sur les applications

Ce tour de financement est mené par Orange Digital Ventures, qui se positionne en partenaire de la croissance internationale des champions numériques français dont InterCloud fait désormais indiscutablement partie. InterCloud deviendra un élément clé de la stratégie d’ODV visant à construire un écosystème d’innovation et sera soutenu dans son expansion technologique et commerciale.

Jérôme Dilouya, CEO d’InterCloud : « Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux partenaires à notre capital, grâce auxquels nous allons pouvoir accélérer notre déploiement commercial en Europe, nous appuyant sur nos succès récents pour conquérir tout le continent. »

Etienne Moreau, Investment Manager, Orange Digital Ventures : « La vision stratégique singulière d’InterCloud confirme l’ampleur des évolutions à venir à la convergence des Telecom, de l’IT et de la sécurité à l’heure des solutions logicielles, ouvertes et automatisées. La qualité d’exécution et de service des équipes au service de ce projet fait d’InterCloud le leader européen et un futur acteur international incontournable et pionnier dans le domaine »

Magali Noé, présidente d’Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, et CDO de CNP Assurances : « Nous sommes heureux de soutenir InterCloud, qui accompagne des grands groupes dans leur transformation et facilite l’adoption du cloud, grâce à ses innovations dans l’automatisation de l’interconnexion Cloud »

Christian Gueugnier, président de Weber Investissements : « Weber Investissements est très heureux d’accompagner un pionnier comme InterCloud qui a su très tôt comprendre les problématiques d’infrastructure réseau rencontrées par les grandes entreprises européennes. »

Alexandre Pelletier, Partner Cap Horn Invest : « Depuis notre entrée au capital, InterCloud n’a cessé de démontrer la pertinence de son offre pour les clients les plus exigeants ; nous sommes très heureux d’accueillir des fonds experts du domaine pour leur permettre d’accélérer leur croissance et leur internationalisation »