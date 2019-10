En effet, Inter Invest propose aujourd’hui une gamme de solutions complète en se positionnant sur 3 métiers : la défiscalisation outre-mer avec une gamme complémentaire de solutions Girardin (Industriel plein droit ou agrément, logement social), le capital investissement avec des produits fiscaux ou non-fiscaux en métropole et en outre-mer (FIP Outre-mer, FPCI, solutions en apport cession…) et l’investissement en immobilier patrimonial premium (opérations en démembrement de propriété ainsi qu’en loi Pinel). La Direction des Partenariats précédemment occupée par Julien BRUMMER-RUSCIO et Benjamin PROD’HOMME se renforce grâce à 3 nouvelles arrivées : Benoit CHEVALIER, Arielle MAGNET et Morgan AUBRUN. Grâce à cette nouvelle organisation, les équipes d’Inter Invest se donnent les moyens d’être encore plus proches de leurs partenaires distributeurs, près de 800 à ce jour, en leur assurant un service de proximité et une plus forte réactivité.

Julien BRUMMER-RUSCIO est nommé Directeur des partenariats Sud-Est.

Diplômé de l’EDHEC Business School, Julien commence sa carrière dans le département des produits structurés de Kepler Cheuvreux où il développe ses connaissances en finance et acquiert les compétences nécessaires à la gestion de la relation avec les investisseurs. Il rejoint Inter Invest en janvier 2014 en tant que Conseiller Commercial & Fiscal afin de renforcer l’équipe en charge du développement des partenariats et le suivi des investisseurs. Basé à Aix en Provence, il prend aujourd’hui la direction des partenariats Sud-Est.

Benjamin PROD’HOMME prend la direction des partenariats Nord-Ouest.

Diplômé de l’ESCP Europe, Benjamin débute sa carrière au sein du Family Office de la Banque Rothschild & Cie Gestion en analyse financière puis rejoint le LCL Banque Privée Champs Elysées en tant que Banquier Privé pour s’occuper de la clientèle internationale. Il travaille ensuite dans une société immobilière spécialisée dans le montage d’opérations en démembrement de propriété. Arrivé en 2017 au sein d’Inter Invest, il occupe le poste de Directeur des partenariats sur la zone Nord-Ouest.

Benoît CHEVALIER rejoint Inter Invest en tant que directeur des partenariats Grands Comptes.

Diplômé de l’ESCEM Ecole de Management, Benoît débute sa carrière en tant que vendeur de produits structurés Actions et Fonds au sein de Calyon. En 2005, il intègre la Société Générale comme vendeur senior produits structurés auprès des banques privées puis devient de 2010 à 2015 Responsable adjoint de l’équipe de vente pour la France, le Belux et la Suisse sur les produits dérivés de flux Actions. Après avoir été Director sur les produits structurés et dérivés de flux Actions chez Bank of America Merrill Lynch pour la clientèle institutionnelle en France, Belgique et Luxembourg, il rejoint Inter Invest en juin 2019 en tant que Directeur des Partenariats Grands Comptes.

Arielle MAGNET est nommée Directrice des partenariats Sud-Ouest d’Inter Invest.

Diplômé de l’IAE Toulouse - Master en Finance d’Entreprise et d’une licence en droit et en économie à la Toulouse School of Economics, Arielle commence sa carrière au sein du groupe HSBC où elle évolue en tant que chargée d’affaires auprès d’une clientèle Entreprise. Elle poursuit ensuite chez un monteur d’opérations en démembrement de propriété en tant que responsable des partenariats Grands Comptes de IPlus Diffusion. Arielle rejoint Inter Invest en avril 2019 en tant que Directrice des partenariats Sud-Ouest.

Morgan AUBRUN est recruté en qualité de Directeur des partenariats Nord-Est.

Morgan est diplômé d’European Business School. A la suite d’une première expérience en contrôle de gestion chez Michelin au Royaume-Uni, Morgan intègre la filiale française du groupe BMW en tant que chargé des ventes au sein de MINI France, puis chez BMW France où il occupe différents postes dont celui de Responsable de zone, avant d’être promu Responsable grands comptes. Morgan rejoint le groupe Inter Invest en juin 2019 afin de renforcer l’équipe en charge du développement des partenariats sur la zone Nord-Est.

« En structurant une équipe composée de 5 professionnels chargés du développement des partenariats, nous allons dans le sens de nos ambitions stratégiques : soutenir notre offre passée de 4 à 10 solutions d’investissement pour être en mesure de répondre à une demande croissante des professionnels du conseil en gestion de patrimoine et nous adapter aux besoins spécifiques de nos partenaires locaux et des grands comptes. Nous comptons sur cette nouvelle organisation pour déployer notre offre et développer activement le réseau d’Inter Invest qui compte déjà plus de 800 partenaires distributeurs ! » explique Jérôme Devaud, Directeur Général délégué d’Inter Invest.