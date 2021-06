La plateforme Hoggo vise à conquérir le marché de l’assurance santé et prévoyance des PME

Hoggo annonce avoir bouclé une série A de 11 millions d’euros, menée par Partech avec la participation de son investisseur existant GFC. La plateforme Hoggo permet à toutes les entreprises d’optimiser et de simplifier la gestion de leurs contrats santé et prévoyance depuis une unique plateforme quel que soit l’assureur. Son ambition : devenir la première plateforme de distribution et de gestion d’assurance santé et prévoyance.

Créée par Anna Rossin et Louis Fourrier fin 2018, Hoggo s’attaque à l’assurance santé et prévoyance collectives, un marché de plus de 34 milliards d’euros en France. L’insurtech accompagne aujourd’hui 2000 sociétés, chefs d’entreprise et responsables RH qui composent quotidiennement avec une gestion administrative et réglementaire complexe couplée à une expérience client globalement déceptive.

La promesse d’Hoggo est multiple :

Optimisation : trouver le meilleur prix et les meilleures garanties au travers d’une place de marché gratuite, digitalisée et intuitive,

Simplicité : mettre à disposition des entreprises une plateforme de gestion administrative connectant tous les acteurs impliqués (assureurs, experts-comptables et entreprises),

Indépendance : offrir une interface simple et facile aux salariés quel que soit l’assureur choisi par l’entreprise.

Personnaliser et simplifier l’assurance grâce à la data

La néo-assurance défend une approche centrée sur les données : elle analyse en temps réel la situation et la démographie des entreprises, ainsi que les données de milliers de contrats disponibles sur le marché, leur permettant de souscrire à l’offre la plus adaptée.

En connectant les multiples acteurs impliqués dans l’assurance santé (experts-comptables, assureurs, entreprises et salariés), la plateforme Hoggo permet d’automatiser les tâches administratives (notamment l’affiliation, la dispense ou encore la portabilité des salariés) et de fluidifier les échanges d’informations et de documents entre les différentes parties.

Intégrer l’ensemble des parties prenantes de l’assurance santé

La stratégie de Hoggo est de créer un écosystème vertueux intégrant l’ensemble des acteurs de l’assurance santé.

Aussi, la startup se positionne comme partenaire des cabinets comptables, en leur permettant notamment d’analyser la conformité URSSAF des contrats d’assurance de l’ensemble de leurs clients. Elle accompagne aujourd’hui près de 250 cabinets et leur a permis de détecter plus de 7 000 anomalies parmi 50 000 entreprises analysées. Mais leur service ne s’arrête pas là, Hoggo place l’expert-comptable au cœur de son modèle en simplifiant sa gestion de la paie pour l’ensemble de ses clients ;

Hoggo est également partenaire stratégique des assureurs, car la jeune pousse apporte la brique digitale clef qui leur manquait jusqu’à aujourd’hui. En capitalisant sur la donnée, la startup accompagne les assureurs dans la création de nouvelles offres. Elle travaille aujourd’hui avec plus de 40 assureurs et instituts de prévoyance, et compare plus de 3 000 offres d’assurances collectives.

Ce tour de table permettra à Hoggo de doubler ses effectifs d’ici à fin 2021 et de développer de nouveaux services pour ses entreprises clientes, leurs salariés ainsi que pour ses partenaires experts comptables.

« Les PME et les employeurs sont submergés de tâches administratives chronophages qui les empêchent de se concentrer sur le développement de leur activité. Nous avons créé Hoggo pour leur faire gagner du temps et libérer leur esprit tout en leur garantissant de payer le prix optimal pour leurs assurances » explique Anna Rossin, CEO et cofondatrice d’Hoggo.

« Nous souhaitions une approche plus moderne, plus fluide ! J’ai choisi Hoggo car tout est simple, pour tous : la comparaison des offres est claire, les démarches se font en quelques minutes. Et en plus ils veillent à ce que nos collaborateurs bénéficient chaque année des meilleures garanties, au meilleur prix » témoigne Xavier Rostan, DAF de la société Alispharm, 330 salariés, à Lyon.

« Hoggo est devenu un interlocuteur incontournable et privilégié sur tous les sujets d’assurances collectives pour les entreprises. Tout est centralisé sur la plateforme administrateur. Hoggo permet une réelle sécurisation ainsi qu’un gain de productivité considérable ! », Charles-Emeric Le Roy, Associé du cabinet GMBA, à Paris.

« En plus d’offrir une expérience client optimale à nos clients, Hoggo a une approche de suivi temps réel très novatrice : elle nous permet de mieux évaluer nos engagements et surtout de mieux positionner notre offre. C’est nécessaire pour se différencier face à la concurrence. », témoigne Laurent Lalieve, d’AXA.

« Hoggo a vu le nombre de ses assurés tripler en 2020. Cette superbe performance présage une croissance exceptionnelle », commente Philippe Collombel, General Partner chez Partech. « Nous sommes convaincus que l’opportunité de marché est significative et avons été très impressionnés par la vision ambitieuse et la capacité d’exécution d’Anna et Louis. Nous sommes ravis de les rejoindre dans cette belle aventure ! »